Çocuklar sömestri kayarak geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar sömestri kayarak geçiriyor - Son Dakika

Çocuklar sömestri kayarak geçiriyor

6 saat önce

Muş'ta sömestr tatiline çıkan çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Çocuklar sömestri kayarak geçiriyor, System.String[]

Muş'ta sömestr tatiline çıkan çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarla kayarak keyifli zaman geçiriyor.


Muş'ta okulların 15 günlük tatile girmesiyle birlikte çocuklar günlerinin büyük bölümünü kayarak geçiriyor. Merkeze bağlı Yedipınar köyünde sömestr tatilini geçiren köy çocukları, gündüzleri kayıyor geceleri ise öğretmenleri tarafından verilen ödevleri hazırlıyor. Kızaklarını alarak köye yakın dağa tırmanan çocuklar, yamaçtan kendilerini aşağı bırakıyor. Çocuklar, günün büyük bölümünü burada geçirerek hem eğleniyor hem de boş zamanlarını değerlendiriyor.


Köyde günün büyük bölümünü kayarak geçiren çocuklardan Mesut Yıldız, köyde sınıf arkadaşlarıyla birlikte kaydıklarını ve çok güzel zaman geçirdiklerini söyledi. Çok eğlendiklerini ifade eden Yıldız, "Akşama kadar arkadaşlarımızla burada kayıyoruz. Akşam eve gidip ödevlerimizi yapıp, sabah tekrar buraya gelip kaymaya devam ediyoruz" dedi.


Tatili köyde kayarak geçirdiklerini ifade eden çocuklardan Bekir Çağlayan ise "Şimdi köyde kayıyoruz. Bu sene kar az ama kaymayı iyi biliyoruz. Köyde eğlenecek pek şey olmadığı için biz de zamanımızı kayarak eğlenceye çeviriyoruz." diye konuştu. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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