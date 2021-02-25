Çocuklar sordu, Başkan Işıksu cevapladı - Son Dakika

Atatürk İlkokulu velileri ve öğrencilerinin katıldığı salgın koşulları nedeniyle çevrim içi olarak yapılan derste yaklaşık 300 kişiye hitap eden Başkan Mutlu Işıksu, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Başkan Işıksu, "Bugünümüzü anlamlandıran, yarınımızı şekillendirecek evlatlarımız için çok çalışmaya ve onları mutlu edecek faaliyetlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Salgın koşulları nedeniyle eğitimlerini çevrim içi olarak sürdüren Atatürk İlkokulu öğrencileri, velilerin de katıldığı buluşmada Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya merak ettikleri sorular yöneltti. Çocuklar, Başkan Işıksu'ya, Çocuk Oyun Alanları, Parklar, Çevre, Hayvan Hakları ve Çocuk Etkinlikleri gibi başlıklarda sorular sorarken, Başkan Işıksu'nun cevapları ve çocuklarla hoş sohbeti izlemeye değerdi.

Kendisini tanıtan, çocukluk döneminden bahseden Başkan Işıksu, çocukların sorduğu nitelikli sorular karşısında memnuiyetini belirterek, "Böylesine özverili sorular sorduğunuz ve merakınız için sizleri tebrik ediyorum. Adapazarı'mızın 'Çocuk Dostu Şehir' kimliğini güçlendirecek çalışmalarımız devam ediyor. Çocuk Hakları Sokakları, Çocuk Oyun Alanları, Spor Alanları ve Parklarla çocukların keyifli vakitler geçirdiği bir Adapazarı inşa ediyoruz. Aynı zamanda salgınla birlikte ara verdiğimiz tiyatrolar, film gösterimleri ve imza günlerini de siz değerli öğrencilerimizle tekrar buluşturmak için gün sayıyoruz. Temizlik, maske ve mesafeye dikkat ederek, tedbirlere sıkıca bağlı kalarak inşallah salgını da atlatacak ve daha çok birlikte olacağız. Bugünümüzü anlamlandıran, yarınımızı şekillendirecek evlatlarımız için çok çalışmaya ve onları mutlu edecek faaliyetlere de imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Işıksu'nun derse katılımından ve öğrencilere olan yakın ilgisinden çok memnun olduklarını belirten Atatürk İlkokulu Müdürü Tekin Ateş, "Mutlu Başkanımızın kıymetli öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte olmasından büyük memnuniyet duyduk. Çok da güzel bir sohbet oldu. Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz adına Atatürk İlkokulu olarak Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA