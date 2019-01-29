Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Stop Motion Animasyon Atölyesi"nde Film Dünyasının Perde Arkasını Aralayacak

Çocuklar "Stop Motion Animasyon Atölyesi"nde Film Dünyasının Perde Arkasını Aralayacak

36 dakika önce

Çocukların küçük yaşlarda sanatla yaşamayı ve düşünmeyi öğrenmelerini amaçlayan Açık Diyalog İstanbul her hafta sonu birbirinden eğlenceli atölyeler düzenleniyor.

Çocuklar

Açık Diyalog İstanbul'da 9 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek "Stop Motion Animasyon Atölyesi"nde, çocuklar fotoğraf sanatçısı ve "en iyi animasyon film" ödülünün sahibi Tuğba Özer'in eğitmenliğinde; animasyon film dünyasının perdesini aralayarak filmlerin nasıl yapıldığını ve hangi aşamalardan oluştuğunu öğrenecekler.

Ortak bir hikâye kurgulayarak bu kurgu için karakter ve dekor hazırlayacak, sonrasında teknik ekipmanlarla çekim yapacak ve hazırladıkları animasyon filmini keyifle izleyecekler.

13:30-15:30 saatleri arasında gerçekleşecek "Stop Motion Animasyon Atölyesi"ne7-9 ve 10-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:36 Kaynak: Bültenler

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