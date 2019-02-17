Çocuklar Şubat Ayında Deniz Keyfi Yaptı
38 dakika önce
Marmaris'te çocuklar Şubat ayında denize girdi.
Marmaris
'te çocuklar Şubat ayında denize girdi. Hava sıcaklığının 16 dereceyi gösterdiği ilçede çocukların denize girmesi renkli görüntüler oluşturdu. Muğla
'nın Marmaris ilçesinde iki çocuk kış ortasında denize girdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yat Limanı'nda denize atılan bozuk paraları çıkarmak için yarışan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Meraklı vatandaşların bakışına aldırmadan yüzen çocukları birçok kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Güneşli
ve 16 derece olan havayı fırsat bilen çocuklar dakikalarca denizde kaldı. - MUĞLA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:15 Kaynak: İHA
Din Adamının Bir Sözü İle 40 Yıl Önce Gömülen Bebeğinin Mezarını Açtırdı
Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar
CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı
23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti