Son Dakika Haberleri: Çocuklar Şubat Ayında Deniz Keyfi Yaptı

Çocuklar Şubat Ayında Deniz Keyfi Yaptı

38 dakika önce

Marmaris'te çocuklar Şubat ayında denize girdi.

Çocuklar Şubat Ayında Deniz Keyfi Yaptı, System.String[]
Marmaris'te çocuklar Şubat ayında denize girdi. Hava sıcaklığının 16 dereceyi gösterdiği ilçede çocukların denize girmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki çocuk kış ortasında denize girdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yat Limanı'nda denize atılan bozuk paraları çıkarmak için yarışan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Meraklı vatandaşların bakışına aldırmadan yüzen çocukları birçok kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Güneşli ve 16 derece olan havayı fırsat bilen çocuklar dakikalarca denizde kaldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:15 Kaynak: İHA

Muğla, Marmaris, Yaşam
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