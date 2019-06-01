Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Sürücü Seyahat Karnesi" ile ailelerine not verecekler
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Çocuklar "Sürücü Seyahat Karnesi" ile ailelerine not verecekler

1 saat önce

Çocuklar "Sürücü Seyahat Karnesi" ile ailelerine not vereceklerYALOVA - Sürücü Seyahat Karnesi ile ailelerine not verecekler Yalova'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle karayollarında çalışma yapan polis ve jandarma ekipleri durdur araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtarak...

Çocuklar "Sürücü Seyahat Karnesi" ile ailelerine not verecekler
YALOVA - Sürücü Seyahat Karnesi ile ailelerine not verecekler
Yalova'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle karayollarında çalışma yapan polis ve jandarma ekipleri durdur araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtarak kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.
Bursa-Yalova karayolunun Kirazlı Sanayi Sitesi mevkisindeki uygulama noktasında jandarma ve emniyet ekipleri tarafından Ramazan Bayramı tatili süresince denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimleri Yalova Valisi Muammer Erol da yerinde inceledi. Erol, araçlardaki çocuklara polis figürlü oyuncak, emniyet kemeri aparatı, yastık ve "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.
Vali Erol, çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ile ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.
Denetimlere İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da katıldı.
İl Jandarma Alay Komutanı Gemalmaz, burada yaptığı açıklamada, tüm otoyol, otoban ve şehirler arası yollarda trafik tedbirlerinin 24 saat esasına göre planlanarak alındığını kaydetti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ise vatandaşların kazasız belasız tatillerini geçirmelerini amaçladıklarını ifade ederek, "Zaten bakanlığımızın da emri var bu konuyla ilgili bütün hassasiyetimizle çalışacağız. Hiçbir vatandaşımıza zarar gelsin istemiyoruz. Görevimizin başındayız" dedi.
Fındık, Emniyet Müdürlüğü olarak geçen yıl başlattıkları "Yol arkadaşım" uygulaması kapsamında çocuklara hediyeler verdiklerini sözlerine ekledi.
Karneleri doldurarak 20 Haziran'a kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne ulaştıracak çocuklar arasından 100'üne bisiklet hediye edilecek.
Çocuklar Sürücü Seyahat Karnesi ile ailelerine not verecekler
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Yalova, Polis, Jandarma, Genel
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