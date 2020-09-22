Çocuklar, tarihin öbür yüzünü 'Bilge Tarih'ten öğrenecekler - Son Dakika

Çocuklar, tarihin öbür yüzünü 'Bilge Tarih'ten öğrenecekler

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenlerinin, hazırladıkları "Bilge Tarih" projesiyle çocukları sıkmadan tarihte çok az değinilen konuları eğlenceli bir şekilde öğrettiği duyuruldu.

Çocuklar, tarihin öbür yüzünü 'Bilge Tarih'ten öğrenecekler, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenlerinin, hazırladıkları "Bilge Tarih" projesiyle çocukları sıkmadan tarihte çok az değinilen konuları eğlenceli bir şekilde öğrettiği duyuruldu.

Öğrencilerin vakitlerini en yararlı şekilde değerlendirmeyi amaç edindiğine dikkat çeken Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri bünyesindeki öğretmenler, yeni bir proje için bir araya geldi. Her biri farklı branşta ders veren öğretmenler, tarihi sıkıcı olmaktan çıkartarak eğlenceli şekilde çocuklara anlatmaya karar verdi. Bu amaçla tarihin az bilinen, konularının öbür yüzünün işleneceği "Bilge Tarih" isimli youtube kanalı oluşturuldu. Kanalda yayınlamak üzere İtalya'da bir Türk köyü olan "Monea"nın hikayesinden Kanije Müdafası'na Orhun Yazıtları'ndan Deliler'e kadar çok farklı 40 konu ele alındı.

ANİMASYON, MÜZİK VE FİLM KESİTLERİYLE DESTEKLENDİ

Görev dağılımı yapan eğitmenlerden kimi kütüphanelerde günlerce araştırma yaptı kimi de eline kamerayı alıp bahsedilen mekanlarda çekim yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda çekilen videolar, animasyon, müzik ve film kesitleriyle desteklenerek renkli sunumlar elde edildi. Şimdiye kadar yapımı tamamlanan 16 konu, bu hafta içinde Bilge Tarih kanalından gösterime başlayacak. Öğrenciler, film tadında izleyecekleri videolarla adeta tarihte yolculuğa çıkacak.

"FİLM TADINDA BİR İÇERİK HAZIRLANDI"

Projeye emeği geçenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İnanıyorum ki yavrularımız, bu sayede tarihi konuları film tadında hazırlanan bir içerikle hiç sıkılmadan izleyecekler. Video bittiği zaman hem yararlı bilgiler edinecekler hem de keyifli zaman geçirmiş olacaklar. Tüm çocuklarımıza 'Bilge Tarih'i takip etmelerini ve bu imkandan yararlanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Yetkililer, ilerleyen süreçte çocukların istedikleri konular doğrultusunda da yayınların yapılacağını belirtti.


Bağcılar Belediyesi, Bilgi Evleri, Bağcılar, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklar, tarihin öbür yüzünü 'Bilge Tarih'ten öğrenecekler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti         
16:22
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 18:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar, tarihin öbür yüzünü 'Bilge Tarih'ten öğrenecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei