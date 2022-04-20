Çocuklar tartıştı, aileleri birbirine girdi - Son Dakika
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Çocuklar tartıştı, aileleri birbirine girdi

20.04.2022 14:07
Çocuklar tartıştı, aileleri birbirine girdi

Adıyaman'da çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Adıyaman'da çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı kavgayı polis ayırdı

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Adıyaman Lisesi yakınlarında çocuklar arasında oyun yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çocukların aileleri de dahil oldu. Çocukların oyundan dolayı tartışma bu defa aileler arasına kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda şahıslar birbirinden şikayetçi olmayarak olay yerinden uzaklaştı. - ADIYAMAN

Çocuklar tartıştı, aileleri birbirine girdi

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Adıyaman, oyunlar, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar tartıştı, aileleri birbirine girdi - Son Dakika


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