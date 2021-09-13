Çocuklar tasarlıyor, 'Osmangazi' yapıyor - Son Dakika

Çocuklar tasarlıyor, 'Osmangazi' yapıyor

Osmangazi'de parklar çocuklara emanet

BURSA - Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuklara kendi parklarını tasarlayabilme imkanı sunuyor.

Osmangazi Belediyesi, RESLOG Türkiye proje ortaklığı kapsamında çocukların kalbine dokunacak bir projeye imza attı. Yerli ve Suriyeli çocukların kaynaşmasını da sağlayacak çalışma, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmalarıyla başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hayata geçirdikleri 'Kendi Parkını Tasarla' projesinin oldukça ilgi gördüğünü belirterek, çocuklara hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunduklarını söyledi. Hüdavendigar Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Parkı'nda yapılacak oyun alanının çocuklar tarafından tasarlanacağını ifade eden Başkan Dündar, "RESLOG Projesi ile birlikte bu parkın tasarımını Hüdavendigar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ve yerli çocuklarımız yapsın istedik. Çünkü bizler, her zaman çocuk ve gençlerimizin ihtiyaçlarını gözetmekteyiz. Aynı zamanda toplumsal uyumun sağlanması için belediye olarak her türlü hizmet çeşitliliğini sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar gerçekleşen 3 atölye çalışmasına katılan evlatlarımız, birlikte kurdukları park hayalleriyle kaynaşma fırsatı buldular. Daha sonra ise bu hayallerini alanında uzman kişiler ile makete çevirdiler. İnşallah, projemiz hayırlara vesile olur. Çocuklarımız kalan 2 atölye çalışmasının ardından parklarına kavuşacaklar" dedi.

Başkan Dündar, projeye katkı sağlayan bütün çocukları tebrik etti.