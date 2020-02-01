Çocuklar tatilde Masal Şatosu'nun tadını çıkardı - Son Dakika
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Çocuklar tatilde Masal Şatosu'nun tadını çıkardı

6 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik Sazova Parkı'nda bulunan Masal Şatosu'na gezi düzenledi.

Çocuklar tatilde Masal Şatosu'nun tadını çıkardı, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik Sazova Parkı'nda bulunan Masal Şatosu'na gezi düzenledi.


Odunpazarı Belediyesi; halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphaneleri ile çocuklara hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi çocukların sömestrda zamanlarını verimli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde atölye çalışmalarına katılan çocuklar ve velileri Sazova Parkı'nda bulunan Masal Şatosu'nu gezdi. Geziden memnun olan veliler, düzenlenen bu gezilerin çocukların sömestr döneminde çok faydalı olduğunu belirtti. Yetkililer de sömestr döneminde düzenledikleri bu gezilerin ileri ki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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