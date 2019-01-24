Çocuklar Tatilde, Okullar Bakımda
1 saat önce
Öğrencilerin daha sağlıklı ve çağdaş ortamlarda eğitim görmesi için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, yarıyıl tatili ile birlikte okul binalarında bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Öğrencilerin daha sağlıklı ve çağdaş ortamlarda eğitim görmesi için çalışmalar yürüten Karşıyaka
Belediyesi, yarıyıl tatili ile birlikte okul binalarında bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, okulların tatil olmasıyla birlikte eğitim kurumlarının bakımları için kolları sıvadı. Okullarda boya ve badana işleri yapılırken, talepler doğrultusunda elektrik ve sıhhi tesisat onarımları da gerçekleştiriliyor. İlk olarak Emine Lahur Ortaokulu'nda yapılan çalışmaların, ilçe genelindeki ihtiyaç olan okullar ile devam edeceği belirtildi.
Eğitime destek vermek için ellerindeki tüm imkanları kullandıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar
, "Asli görevimiz olmamasına rağmen tüm imkanlarımızı seferber ederek okullarımızı yeniliyor, bakımlı ve modern hale getiriyoruz. Bu amaçla yarıyıl tatilini de değerlendirmek istedik. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın en iyi ve sağlıklı koşullarda eğitim alması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:40 Kaynak: İHA
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