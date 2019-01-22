Çocuklar Tatilde Sanatla Eğleniyor!

1 Şubat 2019'a kadar

Pera Müzesi Öğrenme Programları, tüm çocukları yarıyıl atölyelerine katılmaya davet ediyor. 4-6 ve 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik "Parajanov, Sarkis ile" ve "Zaman Değişmeli" sergilerinden ilhamla tasarlanan atölyeler, tatilini eğlenceli bir programla değerlendirmek isteyenler için en renkli alternatiflerden birini oluşturuyor.

Program kapsamında 4-6 yaş gruplarına yönelik, Sahne Senin: Kuklanı Yarat, Oyuna Başla!, Küp Küp Duygular, Şans Totemim; 7-12 yaş gruplarına yönelik Akordiyon Portreler, Kaykay Parkı, Dijital Sörf Oyunu, Değişim ve Zaman: Felsefe Atölyesi, Yırt-Kopar-Birleştir: Sanatçı Gökçe İrten ile Kolaj Atölyesi, Dans ve Hareket Atölyesi sunulurken, katılımcıların hem kaliteli hem de eğlenceli zaman geçirmeleri hedefleniyor. Çocuklar atölyelerde hem beden çalışmaları yapıyor hem de kolaj ve lentikular gibi farklı teknikleri deneyimliyor.

4-6 yaş grubu geri dönüşüm malzemelerinden sahne tasarlıyor!

4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan Sahne Senin: Kuklanı Yarat, Oyuna Başla! atölyesinde katılımcılar, ünlü yönetmen Parajanov'un ürettiği film sahnesi taslaklarını, kostümleri, obje ve resimleri inceledikten sonra bir oyun ve kukla tasarlıyor, geri dönüşüm malzemeleri, renkli evalar ve kartonlarla kendi sahnelerini ve dekorlarını kurguluyor. Sanatçı topluluğu Raqs Media Collective'in "Zaman Değişmeli" sergisinde yer alan eserlerden ilhamla hazırlanan Küp Küp Duygular atölyesinde çocuklar, gün içinde hissettiği duyguları tahta küp blokların üzerine yerleştiriyor ve küpleri bir bir çevirerek oyun oynuyor. Şans Totemim atölyesinde ise katılımcılar sanatçı Nilbar Güreş'in eteklerden yaptığı, zeminden tavana uzanan eserini inceliyor, ardından renkli karton ve çeşitli boyalarla kendi totemlerini tasarlıyor.

7-12 yaş grubu teknoloji ve felsefe atölyelerinde buluşuyor!

7-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan Akordiyon Portreler atölyesinde, fotoğraflar üzerinde üç boyutlu lentikular baskı tekniği ile çalışıyor ve optik bir yanılsama yaratarak kendi portrelerinin üç boyutlu ve hareketli halini elde ediyor. Sanatçı Cao Fei'nin "Zaman Değişmeli" sergisindeki "RMB Şehri" ve "Şehir-oyunu RMB'de sörf"ü inceleyen çocuklar, maker atölyesi Dijital Sörf Oyunu kapsamında kendi oyunlarını kurgularken, Kaykay Parkı atölyesinde kaykay ile oynamak için bir pist tasarlama fırsatını yakalıyor; deneyime dayalı Değişim ve Zaman: Felsefe Atölyesi, değişim kavramı üzerine düşünmeye yönlendiriyor. Dans ve Hareket Atölyesi denge ve koordinasyonu geliştirerek, katılımcıların sanatla aralarındaki bağı güçlendirmelerine yardımcı olurken, Yırt-Kopar-Birleştir atölyesinde sanatçı Gökçe İrten eşliğinde çocuklar, kolaj tekniğinin inceliklerini öğreniyor, ünlü yönetmen Parajanov'un yarattığı eserlerden yola çıkarak kompozisyonlarını kurguluyor.