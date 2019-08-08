"Çocuklar Tebessüm Ederse Dünya Güler"

Çocukların heyecanına ortak olan Başkan Çınar, "Temel hedefimiz;çocuklarımıza yaşanabilir bir Yeşilyurt'u miras bırakmaktır" dedi.

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE STRES ATTI

Gedik Gençlik Merkezinde değerler eğitiminden, kültürel, bilimsel ve sportif aktivitelere kadar birçok farklı alanda kendilerini geliştirme imkânı bulan öğrenciler bu kez de şenlik tadında geçen piknikte gönüllerince stres attı. Gündüzbey Kapılık Mesire alanında gerçekleşen etkinlikte ki oyunlarda kendilerini göstermek için kıyasıya yarışan çocuklar kimi zaman heyecanlı ve bol kahkahalı eğlencelerle tüm senenin yorgunluğunu attı.

ŞARKILAR SÖYLEDİLER, OYUNLAR OYNADILAR

Oldukça keyifli ve neşeli anların yaşandığı piknikte halaylar çeken, çuval yarışı ve halat çekme oyunlarıyla yaz tatilinin keyfini çıkaran çocuklar, şarkılar söyleyip unutulmaz anlar yaşadılar.

BAŞKAN ÇINAR'DA ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU

Birbirleriyle kaynaşma ve sohbet etme imkânı bulan çocukları piknikte yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, neşeli anların yaşandığı aktiviteleri izleyerek çocuklara destek verdi.

"BİZDE ONLARLA BİRLİKTE EĞLENDİK"

Çocukların mutlu olduğu bir dünyada huzur ve güzelliklerin tam manasıyla yaşanacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı ve destek sağlamaya devam ediyoruz. Gedik Gençlik Merkezimizde ki eğitim kurslarımıza katılan çocuklarımızın yoğun geçen ders döneminin ardından gönüllerince eğlenmeleri için onları pikniğe getirdik. Çocuklarımız bir yandan aktivitelerde eğlenirken diğer taraftan birbirleriyle olan dostluklarını ve arkadaşlarını güçlendiriyorlar. Bizlerde onların heyecanı ve mutluluklarına ortak olduk, çok güzel anlar yaşadık. Oyunlar oynayan, şarkılar söyleyen çocuklarımızın yaşadıkları heyecanı anlatmaya kelimeler yetmez. Onlardan geleceği dair hayallerini ve nasıl bir ilçede yaşamak istediklerini dinledim. Yeşilyurt, çocukların mutlu ve huzur içerisinde yaşadığı bir ilçedir. Hiç şüphe yok ki; çocuklarımız tebessüm ederse, dünya güler. Bizde çocuklarımızın huzurlu ve güzel ilçede yaşaması, geleceğe umutla bakması için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve uyguladığımız sosyal sorumluluk projelerimizle bölgemizde marka ilçe olduk. Tek hedefimiz, yaşanabilir bir Yeşilyurt'u çocuklarımıza miras bırakmaktır." diye konuştu.

"KEYİFLİ ANLAR YAŞADIK, ÇOK EĞLENDİK"

Düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar ise, "Pikniğimiz çok güzel geçti, oyunlar oynadık, şarkılar söyledik, keyifli anlar yaşadık. Bu etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. " şeklinde konuştular.