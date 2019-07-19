Çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarında serinliyor
19 dakika önce
Adıyaman'da sıcak havadan bunalan çocuklar serinlemek için tehlikeye rağmen süs havuzlarına giriyor.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:01 Kaynak: İHA
'da sıcak havadan bunalan çocuklar serinlemek için tehlikeye rağmen süs havuzlarına giriyor.
Kent genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle gölge ve serin yerleri tercih eden vatandaşların yanı sıra çocuklar ise suyu tercih ediyor. Parklarda bulunan süs havuzlarına giren çocuklar serinlemeye çalışıyor. Çocuklar süs havuzlarındaki elektrik tehlikesine aldırış etmeden yüzüyor. - ADIYAMAN
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