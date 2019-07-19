Son Dakika Haberleri: Çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarında serinliyor
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Çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarında serinliyor

19 dakika önce

Adıyaman'da sıcak havadan bunalan çocuklar serinlemek için tehlikeye rağmen süs havuzlarına giriyor.

Çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarında serinliyor, System.String[]
Adıyaman'da sıcak havadan bunalan çocuklar serinlemek için tehlikeye rağmen süs havuzlarına giriyor.

Kent genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle gölge ve serin yerleri tercih eden vatandaşların yanı sıra çocuklar ise suyu tercih ediyor. Parklarda bulunan süs havuzlarına giren çocuklar serinlemeye çalışıyor. Çocuklar süs havuzlarındaki elektrik tehlikesine aldırış etmeden yüzüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:01 Kaynak: İHA
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