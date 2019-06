Çocuklar, teknoloji bağımlılığından sporla korunacak

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından hazırlanan ve AB hibe programı kapsamında kabul edilen "Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Aktivite" projesinin final toplantısı Antalya 'da, gerçekleştirildi.Sporda gönüllü faaliyetleri teşvik etmek, sosyal etkinliklerle herkes için spora katılım ve spora eşit erişim yoluyla sağlığı artırmak, fiziksel aktivitenin önemi hakkında topluma eşit fırsatlar sunmak ve farkındalık amacıyla düzenlen "Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Erasmus+ Spor projesi İSE 30 Haziran 2019 tarihinde son bulacak.Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından yapılan başvuru neticesinde hibe almaya hak kazanan "Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Aktivite" (Sport and Physical Activity against Children's Technology Addiction) isimli Avrupa Birliği Erasmus+ Spor Projesi seminerine çocuklar, gençler, antrenörler ve ebeveynlerin katıldı. Seminerin sonunda eğitsel oyunlar ve çeşitli spor branşlarının gösterileri düzenlendi.Projede, İspanya 'dan Valensiya Belediye Spor Vakfı (Fundación Deportiva Municipal), Romanya 'dan Ulusal Spor Araştırma Enstitüsü(National Institute for Sport Research) ve Türkiye 'den Antalya Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, tüm süreçleri kapsamlı olarak değerlendirildi. Final raporu hazırlanması sürecinde yapılması gerekenler hakkında iş bölümü yapıldı ve gelecek yıllarda yapılması düşünülen proje konUları üzerinde fikir paylaşımlarında bulunuldu. - ANTALYA