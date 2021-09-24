Üye Girişi
Çocuklar teknolojiyi ASELSAN'la keşfediyor - Son Dakika

Çocuklar teknolojiyi ASELSAN'la keşfediyor

24.09.2021 11:39
Çocuklar teknolojiyi ASELSAN'la keşfediyor, System.String[]

Çocukları ve gençleri teknolojiyle buluşturmayı ve onlara ilham vermeyi hedefleyen ASELSAN, TEKNOFEST'te yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

26 Eylül'e kadar devam edecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ASELSAN rüzgarı esiyor. ASELSAN'ın çocuklar için TEKNOFEST'te oluşturduğu Tekno Macera alanı, yüzlerce çocuğu ağırlamaya devam ediyor. Burada bilimi keşfeden çocuklar, kodlama, robotik ve yapay zekayı keşfediyor. Tekno Macera, yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayi alanında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak onları; çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendiriyor.

"Pazar gününe kadar herkesi bekliyoruz"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Gençlerimizin hayalleriyle beslenen bu özel festivale Pazar gününe kadar herkesi ASELSAN'ımıza bekliyoruz. ASELSAN 1975 mağazamız ve ASİL Kafemiz de değerli ziyaretçilerini bekliyor. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. 500 metrekarelik standımızda ürünlerimiz, çocuklar için kurguladığımız Tekno Macera alanımız var. İnsansız Su Altı Yarışması'ndan, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne kadar birçok etkinliğe yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımıza çeşitli yarışmalarla, etkinliklerle, onların deneyimlemesi için buraya getirdiğimiz ürünlerimizle teknolojiyi sevdirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Milli teknolojiye yoğun ilgi

ASELSAN, insansız hava sistemlerinden silah sistemlerine kadar çok sayıda ürününü TEKNOFEST'te sergilemeye devam ediyor. Burada geleceğin tank konseptini keşfeden çocuklar, T-70 Genel Maksat Helikopterinin uçuş görev sistemini de deneyimliyor. Uzaktan komutalı sistemleri de tanıyan çocuklar ASELSAN alanında renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. 26 Eylül'e kadar devam edecek TEKNOFEST'te ASELSAN binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Havacılık, Eylül, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çocuklar teknolojiyi ASELSAN'la keşfediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım 11:39 Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi 11:28 Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı 11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam 11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam AK Partili il başkanından 10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı 09:52 Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı Taliban, Hırsızlar için uygulanan 09:35 Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
11:38 Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım
11:31 Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam
11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti         
11:46
Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor         
11:32
8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu 8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu         
11:26
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim         
10:48
12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu         
10:44
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz         
09:42
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük "Espor Sahnesi" kapatıldı         
17:32
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:50:18. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklar teknolojiyi ASELSAN'la keşfediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement