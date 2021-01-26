Çocuklar, temiz enerji ve iklim için proje üretti - Son Dakika

Çocuklar, temiz enerji ve iklim için proje üretti

26.01.2021 14:09
Çocuklar, temiz enerji ve iklim için proje üretti, System.String[]

Çocukların temiz enerji ve iklim temasıyla projeler geliştirdiği "Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021" Kayseri finali online olarak gerçekleştirildi.

Çocukların temiz enerji ve iklim temasıyla projeler geliştirdiği "Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021" Kayseri finali online olarak gerçekleştirildi.

Abdullah Gül Üniversitesinden (AGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda merkezli Designathon Works tarafından "Temiz enerji ve iklim" temasıyla düzenlenen, 9-12 yaş çocukların projeler tasarladığı etkinliğin Kayseri finali yapıldı.

Türkiye'de İnformel Eğitim-Çocuk İstanbul Danışmanlık Hizmetleri tarafından, Kayseri'de ise AGÜ Çocuk Üniversitesi tarafından yürütülen organizasyonda 211 proje arasından finale kalan 10 projenin sunumu yapıldı.

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, sorgulama, iletişim, iş birliği, dijital okuryazarlık gibi becerilerini de kullanarak, küresel iklim krizinin nedenleri ve sonuçları üzerine odaklanan çocuklar, projelerinde özellikle temiz enerji kullanımına yönelik çözüme dönük fikirlerini sergiledi.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da aralarında bulunduğu jürinin değerlendirmeleri ile Kayseri'yi, Amsterdam'da temsil edecek 3 proje belirlendi.

Ali Kerem Yıldırım'ın "Rüzgar Kapanı", Beren Keşoğlu'nun "Doğa Dostu Bina" ve Yağız Eymen Hanilçi'nin "SunPer" adlı projeleri Hollanda'da uluslararası platformda sergilenecek.

Bu 3 proje dünyanın diğer kentlerinden katılan projelerle uluslararası platformda yayınlanacak. Çocukların ürettikleri proje ve tasarımlardan bazıları, bir ürün ya da hizmete dönüştürülerek yararlanılması amacıyla ilgili kent yerel yönetimleri ile de paylaşılacak.

Hollanda, Türkiye, Kayseri, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklar, temiz enerji ve iklim için proje üretti - Son Dakika


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