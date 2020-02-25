Çocuklar teslim oldukça ailelerin umudu artıyor - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umudu, çocukların dağdan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasıyla artıyor. Şimdiye kadar 9 ailenin evladına kavuştuğu eylemde anneler hasretle evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 176'ncı günde de devam ediyor. İlk olarak Hacire Akar'ın başlattığı ve evladına kavuştuğu eylemde 92 aile, evladına kavuşmanın hayalini kurarken oturma eylemiyle seslerini duyuran ailelerden 9'unun evlat hasreti çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasıyla son buldu.

Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin 2015 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Kızım Fadime için buradayım. Fadime'mi üniversite 2'nci sınıftan götürdüler. Yavrumun ne suçu vardı da acaba götürdüler. Yavrum karıncayı incitmezdi. Fadime'mi geri verin. Fadime'm ne olur fırsatını buldun mu kaç. 176 gündür buradayız. 9 ailenin çocukları geldi biz çok mutlu olduk. İnşallah sizde gelirsiniz, çok umutlanıyoruz. İnşallah daha da fazla olurlar, hepsi gelsin. Rabbim hepsine güç kuvvet versin. Yavrularımız bizim yanımıza dönsünler" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu Volkan ile Muhteber Birlik'in oğlu Veysi çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuş ardından da aileleri ile buluşmuştu.

(Rıdvan Kılıç/İHA)