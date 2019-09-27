Son Dakika Haberleri: Çocuklar tiyatro keyfini Tepebaşı'nda yaşadı
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Çocuklar tiyatro keyfini Tepebaşı'nda yaşadı

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi, HDI Sigorta'nın destekleri ile "Bir Çocuk Masalı Turunç'un Bahçesi" kuklalı müzikli çocuk oyununu Eskişehirli çocuklar ile buluştu.

Çocuklar tiyatro keyfini Tepebaşı'nda yaşadı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi, HDI Sigorta'nın destekleri ile "Bir Çocuk Masalı Turunç'un Bahçesi" kuklalı müzikli çocuk oyununu Eskişehirli çocuklar ile buluştu.


Bihter Gülgeç Saka tarafından kaleme alınan ve 17. Direklerarası Seyirci Ödülleri Çocuk Oyunları Yapım Ödülü alan oyun, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelendi. Kardeş olan Toprak'la İnci'nin sınıf arkadaşları Ece'nin masal yazma ödevini hep birlikte yaparken kendilerini birden yazdıkları masalın içinde bularak heyecanlı ve keyifli geçirdikleri vaktin hikayesinin anlatıldığı oyuna, Eskişehirli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.


Tiyatro etkinliğine katılan çocuklar, sahnelenen oyundan büyük keyif aldıklarını dile getirerek, kendilerine böyle bir imkanı sağlamasından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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