Son Dakika Haberleri: Çocuklar Tiyatro Oyunları ile Buluştu

Çocuklar Tiyatro Oyunları ile Buluştu

6 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından her ay hazırlanan ücretsiz tiyatro oyunları ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Çocuklar Tiyatro Oyunları ile Buluştu, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından her ay hazırlanan ücretsiz tiyatro oyunları ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can tarafından çocuklar için hazırlanan birbirinden güzel 4 adet tiyatro oyunu, her ay olduğu gibi Şubat ayında da çocukların beğenisine sunuldu. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali ve Kongre Merkezinde her hafta Pazar günü sahne alan oyunda çocuklar birbirinden güzel tiyatro oyunları ile hem öğreniyor hem de eğleniyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

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