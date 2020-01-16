Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu yaşadı - Son Dakika

Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu yaşadı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de Toroslar'dan getirilen kar ile kartopu oynayan minik öğrenciler, ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı.

Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu yaşadı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de Toroslar'dan getirilen kar ile kartopu oynayan minik öğrenciler, ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı.


Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Evi'nde kar sevinci yaşandı. Başkan Neşet Tarhan, çocuklara sürpriz yaparak Toroslar'ın yüksek bölgelerinden kamyonla kar getirilmesini sağladı. Birçoğu ilk kez kar gören öğrenciler, büyük coşku yaşadı. Bahçeye çıktıklarında karla karşılaşan minik öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken, kendilerini karların üzerine bıraktı. Öğrenciler, okul bahçesinde Başkan Tarhan'la kartopu oynadı. Öğretmen ve veliler de öğrencilerin keyfine ortak oldu.


Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim alan çocuklara küçük sürprizler yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Çocuklarımıza kar sürprizi yaparak birlikte kartopu oynadık. Eğitimin aynı zamanda eğlencenin de bir parçası olduğunu göstermek istedik. Onları mutlu edebilmek ve bu konuda destekleyebilmek bizim için en büyük mutluluk. Onların bu mutlu halini görmek bizim için en büyük kazanç diye düşünüyoruz. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve miniklerimizle mutlu bir gün yaşadık" dedi. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyada çocuk yetiştirmek için en uygun ülkeler belli oldu
Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
18:38 ADALAR'DAKİ FAYTONLAR İBB'YE GEÇTİ - Son Dakika
18:38 Adalar'daki faytonlar İBB'ye geçti - Son Dakika
18:38 Aydın'da balık çiftliği ÇED bilgilendirme toplantısı, tepkiler nedeniyle yapılamadı - Son Dakika
18:38 Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor - Son Dakika
18:38 Vişegrad ülkelerinin liderleri Avusturya Başbakanı Kurz ile Prag'ta bir araya geldi - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 18:41:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]