Çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek - Son Dakika

Çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın temeli atıldı.

Bursa'da trafik ve ulaşımın çile olmaktan çıkması için yeni yollar, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler, toplu taşımanın yaygınlaştırılması gibi pek çok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı bir nesil yetişmesi için ayrıcalıklı bir projenin daha startını verdi. Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde Nilüfer Çayı kenarındaki 6065 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projenin inşaat alanı 530 metrekare olacak. Tamamen eğitim amaçlı olarak tasarlanan proje, prefabrik, betonarme ve çelik yapılardan oluşacak. Yaklaşık olarak 300 metre bisiklet yolu ve yürüyüş yolu bulunan projede 1 adet idari yönetim binası, 1 adet minyatür oto deposu, 126 kişi kapasiteli 1 adet kapalı tribün, 1 adet geçit tüneli ve 1 adet yaya üst geçidi bulunuyor. Yaklaşık 2,5 milyon TL'ye mal olacak projenin temeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Vali Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı törenle atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanan projenin geleceğe büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Trafik konusunda çok hassas davrandıklarına değinen Başkan Aktaş, "Bursa olarak trafik konusunu çok sık konuşuyoruz. Bu yüzden projeyi çok önemsedik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Trafiğin bir kültür olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız burada İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polislerimiz ile birlikte araç kullanacaklar. Şu anda Acemler'i de toparlıyoruz. 20 güne kadar tüneli ve bağlantı yollarını açacağız. Ağaç yaşken eğilir sözüne inanıyoruz ve çocuklarımıza bu eğitimi en iyi şekilde vereceğiz. Proje trafiğimize ve ulaşımımıza hayırlı olsun" dedi.

"Trafik bir kültürdür"

Vali Yakup Canbolat da, parkın hem Bursa hem de çocuklar için hayırlı olmasını diledi. Trafiğin bir kültür olduğunu hatırlatan Canbolat, "Trafik kazaları ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Trafik bir tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Bu konuda herkesin eğitilmesi çok önemli. Trafik kazalarından korunmanın en önemli yöntemi eğitim ve trafik kurallarına uymaktır. Bu yüzden çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmememiz gerekiyor. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için trafik eğitimi çok daha önemli. Bugün temeli atılan parkımızda çocuklarımız eğitim görecekler. Çocuklarımız trafik kurallarını davranış haline getirecekler. Kendilerinin ve çevresinin hayatını düşünecekler. Kendilerinin ve başkalarının hayatına saygı gösterecekler. Park hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Trafik kurallarının erken yaşta öğretilmesi gerektiğini dile getiren Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Her geçen gün güzel işler yapılıyor. Eğitim her şeyin başında geliyor. Kurallara uymaya gayret ediyoruz ama bunun altında da eğitim yatıyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bugün de burada ortaya güzel bir eser koyuyoruz. Çocuklarımız okulda ders aldıktan sonra burada pratik yapacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol mensupları butona basarak, projenin temelini attı.