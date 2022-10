Çocuklar trafik kurallarını eğitim parkında uygulayarak öğreniyor

ERZURUM - Erzurum'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik polisi ekipleri tarafından çocuklara verilen eğitimleri Erzurum Valisi Okay Memiş yerinde inceledi.

Çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda polis ekipleri tarafından çeşitli eğitimler veriliyor. Gerçek trafik ortamında öğrenilmesi zor olan bilgileri çocuklara kolayca uygulama fırsatı sunan trafik eğitim parkı, yaya geçidi, üst geçit, trafik lambası ve diğer trafik kurallarını çocuklara kolayca öğretiyor. Eğitim parkı içerisinde bulunan parkurda akülü araba kullanan minik sürücüler araç ile trafik lambalarında nasıl hareket edeceklerini, yayalara öncelik vermeyi ve diğer kuralları uygulamalı şekilde erken yaşta öğreniyor. Öte yandan Aziziye İlçesinde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilen eğitimi Erzurum Valisi Okay Memiş ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer yerinde inceledi. Vali Memiş, trafik kurallarının çok önemli olduğunu belirtirken çocukların erken yaşta bu konuda bilinçlendirilmesinin de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Trafik konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmek istiyoruz"

Yılsonuna kadar eğitim parkurunda 27 bin çocuğa eğitim verileceğini belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Erzurum'da da trafik kurallarına uyma konusunda çok hassasiyetle davranıyoruz. Çocuklarımızı daha anaokulundan itibaren bu konu hakkında bilinçlendiriyoruz. Her yere polis, jandarma ve trafik lambası dikemeyiz. Bunları yapsak bile bölünmüş yollar var buralarda kazalar olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı eğitim vererek bilinçlendirmeliyiz. İtiraf etmem gerekir ki Erzurum'da en çok zorlandığımız alan trafik kurallarına uyma konusudur. Bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyorum. Erzurum'da iki adet trafik eğitim parkurumuz var. Bir tanesi Aziziye İlçesinde bulunuyor ve burası çok güzel bir park. Buralarda eğitim veriyoruz. Çocuklarımıza her alanda eğitim vermeliyiz, özellikle de trafik konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Yılsonuna kadar 27 bin çocuğumuza bu eğitimi vermiş olacağız" dedi.