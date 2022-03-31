Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek - Son Dakika
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Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek

31.03.2022 14:43

Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 81 ilde uygulanan 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' Zonguldak'ta tamamlandı.

Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek

ZONGULDAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 81 ilde uygulanan 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' Zonguldak'ta tamamlandı. Vali Mustafa Tutulmaz da trafik eğitim parkında incelemelerde bulunarak çocuklarla birlikte direksiyona geçerek parkurda tur attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 81 ilde uygulanan ve Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' tanıtıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da parkurdaki bir aracın direksiyonuna geçti. Yapımı tamamlanarak faaliyete geçen parkur da trafik kuralları ve parkurda verilecek eğitimlerle ilgili sunum gerçekleştirildi.

'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bugün ilimizde faaliyete başlayan trafik eğitim parkını inceliyoruz, geziyoruz. Bu proje, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun tüm illerimizde uygulamakta olduğu bir proje. Bakanımızın emirleri doğrultusunda bizde ilimizde bu projeyi gerçekleştirdik. Bu proje öğrencilerimizin trafik eğitimlerini küçük yaştan itibaren alarak, trafik bilincinin oluşarak, eğitimli bir şekilde hayata başlamalarını öngörüyor. Burada da bütün öğrencilerimizi bir sıra dahilinde eğitimden geçireceğiz. Şunu görüyoruz; ölümlerin çoğu, trafik kazalarından kaynaklanan ölümler. Her ne kadar son yıllarda yapılan bilgilendirmelerle, projelerle, dikkat çekmelerle azaltılsa da hala maalesef trafik kazalarından ölümler gerçekleşiyor. Küçük yaştan itibaren çocuklarımızın eğitimlerini okullarda alarak gerçekleştirebileceği ortada. Bu vesileyle bu proje yürürlüğe sokuldu. Bugüne kadar bu projede emeği geçen, özellikle sponsora huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Özel İdaremize teşekkür etmek istiyorum, önemli bir şekilde katkı sağladı. Yine Kozlu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz, yer tahsisini bizlere sağladılar. Bundan sonra yine kurumlar arasında da iş birliği içerisinde bu projenin yürütülmesini öngörüyoruz. Burada Milli Eğitim, Emniyet, Kozlu Belediyesi, Özel İdare iş birliği içerisinde bu işi yürütecek. Yine bazı kurumlarımızda zaman zaman öğrencilerimize günlük hayatta ihtiyaç duyulan bilgiler verecek. Gönlümüz bu sahanın, pistin, parkın en verimli şekilde kullanılması. Boş zamanının olmaması, hatta boş zamanında, tatillerde de başka amaçlarla bu pistin kullanılabileceğini öngörüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu yaşayarak göreceğiz" şeklinde konuştu.

Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek
Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek
Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek

YORUMLAR
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Süleyman Soylu, Zonguldak, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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