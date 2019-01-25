Çocuklar Trafik Kurallarını Oyun İle Öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte bilinçli bir nesil yetiştirmek için çocuklara periyodik olarak eğitimler veriyor. 4. sınıf öğrencilerine verilen eğitim ile birlikte çocuklara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Trafiko" eğitim seti hediye ediliyor. Çocuklar bu eğitim seti ile trafik kurallarını oyun oynayarak öğreniyorlar.

13 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında 12 ilçede 118 okula gidilerek toplam 13 Bin 51 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi. Öğrencilere eğitimlerin yanı sıra "Trafiko" eğitim seti verildi.

TRAFİK KURALLARINI OYNARAK ÖĞRENİYORLAR

Eğitimlerde çocuklara trafik levhalarının anlamları, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerlerini kullanmanın önemi ve emniyet kemeri kullanımının gerekliliği konularında bilgiler veriliyor. Bu bilgilerin ardından çocuklar "Trafiko" eğitim seti ile aldıklarını bilgileri eğlenceli bir şekilde oynayarak tekrar etme imkânı buluyorlar.

EĞİTİCİ VE EĞLENDİRİCİ OYUN "TRAFİKO"

"Trafiko" eğitim seti, Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman personeller tarafından hazırlandı. Eğitim seti, trafik kurallarıyla ilgili çocukları eğlenceli bir şekilde eğitip bilgilendiriyor. Gelecek nesilleri oluşturacak olan çocukların trafikte bilinçli ve saygılı bireyler olarak yetişmesi amacıyla hazırlanan "Trafiko" eğitim seti, çocuklara Trafik "sevgi, saygı ve hoşgörü ile güzeldir" mesajı veriyor.

HEM OYUN OYNUYORLAR, HEMDE KOCAELİ'Yİ TANIYORLAR

Çocuklar, "Trafiko" eğitim seti ile trafik kurallarını öğrenirken, Kocaeli'ni de tanıma fırsatı buluyor. Oyun Kocaeli sınırının bulunduğu Çayırova'dan başlayıp, Kocaeli'nin son sınırı olan Karamürsel ilçesinde bitiyor. Çocuklar oyunu oynarken Kocaeli'nin öne çıkan mekânları olan Darıca Hayvanat Bahçesi, Eskihisar Kalesi, Osmangazi Köprüsü, Çenedere Mesire alanı, Kocaeli Bilim Merkezi, Kobis, Seka Park, Kocaelispor, Saat Kulesi, Cengiz Topel Havaalanı, Kartepe Kayak Merkezi, Başiskele Sahil Parkı, Diriliş Gençlik Kampı, Aytepe Yürüyüş Parkuru ve Altınkemer Plajı gibi önemli yerleri tanıma fırsatı buluyor.

OYUN NASIL OYNANIR?

İlk olarak oyun tablası ortaya koyulur. Oyuncular tablanın etrafında saat yönünde küçükten büyüğe dizilirler. Her oyuncu farklı renkteki kendine ait piyonu başlangıç noktasına koyar. Soru kartları iyice karıştırılır. Sorular yere bakacak şekilde ortaya koyulur. Oyuna ilk olarak en küçük oyuncu başlar. Başlayacak oyuncu en üstteki soru kartını alır ve kendisinden sonra gelen oyuncuya bakmadan verir. Soru kartını verdiği oyuncu kartta yazan soruyu ve cevap şıklarını cevap verecek oyuncuya okur. Sorunun kaç puan olduğunu kesinlikle söylememelidir. Soruda şekil varsa, soruyu soran kişi parmağıyla köşedeki cevabı ve puanı kapatır. Soru kartını cevabı ve puanı gözükmeyecek şekilde cevap verecek arkadaşına gösterir. Eğer oyuncu sorunun doğru cevabını bilirse soru kartının puan değeri kadar kare ilerler. (Örneğin sağ alt köşede A/3 yazıyorsa, sorunun doğru cevabı A şıkkı, Soru değeri 3 puan demektir). Kullanılan soru kartları ters bir şekilde üst üste ayrı bir yere konulur. Eğer oyun bitmeden soru kartları biterse kartlar karıştırılır ve tekrar kullanılır. Oyun tablasında bildikleri soru kartının değeri kadar ilerleyen oyuncular ulaştıkları karede yazan bildirimlere göre hareket ederler. (Örneğin; kırmızı ışığa yakalandın bir tur bekle veya yaya geçidine ulaştın bulunduğun kareden 41. kareye git gibi). Eğer soruyu doğru cevaplayamamış ise bulunduğu karede sıranın tekrar kendisine gelmesini bekler. İkinci sıradaki oyuncu bir soru kartı çeker ve oyun bu şekilde devam eder. Aynı turda her oyuncuya bir tur bekle yazan kare denk gelirse, sıradaki oyuncu oyuna devam eder. Oyun tablasındaki son kareye (81.kareye) ulaşan ilk oyuncu oyunu kazanmış olur. Kalan oyuncular ikincilik ve üçüncülük için oyuna devam ederler.