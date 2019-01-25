Çocuklar Trafik Kurallarını Oyun ile Öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Trafiko" eğitim seti verilen öğrenciler, oyun oynayarak hem trafik kurallarını öğreniyor hem de Kocaeli'yi tanıma fırsatı buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Trafiko" eğitim seti verilen öğrenciler, oyun oynayarak hem trafik kurallarını öğreniyor hem de Kocaeli'yi tanıma fırsatı buluyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, trafikte bilinçli bir nesil yetiştirmek için çocuklara periyodik olarak eğitimler verdiği belirtildi.



Ekiplerin, geçen yıl 118 okulda 4. sınıf öğrencisine trafik güvenliği eğitimi verildiği vurgulanan açıklamada, eğitimlerin yanı sıra 'Trafiko' eğitim seti verilen 13 bin 51 öğrenciye, bu eğitim seti ile trafik kurallarını oyun oynayarak öğrendikleri bildirildi.



Eğitimlerde, çocuklara trafik levhalarının anlamları, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerlerini kullanmanın önemi ve emniyet kemeri kullanımının gerekliliği konularında bilgiler aktarıldığı işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu bilgilerin ardından çocuklar 'Trafiko' eğitim seti ile aldıklarını bilgileri eğlenceli bir şekilde oynayarak, tekrar etme imkanı buluyorlar. 'Trafiko' eğitim seti, uzman personeller tarafından hazırlandı. Eğitim seti, trafik kurallarıyla ilgili çocukları eğlenceli bir şekilde eğitip bilgilendiriyor. Gelecek nesilleri oluşturacak olan çocukların trafikte bilinçli ve saygılı bireyler olarak yetişmesi amacıyla hazırlanan 'Trafiko' eğitim seti, çocuklara Trafik 'sevgi, saygı ve hoşgörü ile güzeldir' mesajı veriyor."



Açıklamada, çocukların hem 'Trafiko' eğitim seti ile trafik kurallarını öğrendiği hem de Kocaeli'ni tanıma fırsatı bulduğu belirtilerek, "Oyun Kocaeli sınırının bulunduğu Çayırova'dan başlayıp, Kocaeli'nin son sınırı olan Karamürsel ilçesinde bitiyor. Çocuklar oyunu oynarken Kocaeli'nin öne çıkan mekanları olan Darıca Hayvanat Bahçesi, Eskihisar Kalesi, Osmangazi Köprüsü, Çenedere Mesire alanı, Kocaeli Bilim Merkezi, Kobis, Seka Park, Kocaelispor, Saat Kulesi, Cengiz Topel Havaalanı, Kartepe Kayak Merkezi, Başiskele Sahil Parkı, Diriliş Gençlik Kampı, Aytepe Yürüyüş Parkuru ve Altınkemer Plajı gibi önemli yerleri tanıma fırsatı buluyor." ifadesi kullanıldı.

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