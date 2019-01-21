Çocuklar "Trafikteyim" Adlı Tiyatro Oyunu ile Hem Öğrendi Hem Eğlendi
2 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklara; kendileri için hazırlanan çocuk sinemaları ile keyifli anlar yaşarken aynı zamanda Pazar günleri de hazırlanan tiyatro oyunları ile hem eğleniyor hem de öğreniyor.
Bilecik
Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklara; kendileri için hazırlanan çocuk sinemaları ile keyifli anlar yaşarken aynı zamanda Pazar günleri de hazırlanan tiyatro oyunları ile hem eğleniyor hem de öğreniyor.
Bilecik Belediyesi Çocuk Sineması ve Kültür Kongre Merkezi'nde iki seansta gerçekleştirilen çocuk filmleri çocuklara tatil boyunca sunulurken, Pazar günleri de tiyatro oyunları çocukların beğenisine sunuluyor. Pazar günü "Trafikteyim" adlı tiyatro oyunu ile buluşan çocuklar bir yandan tiyatro oyunları ile eğlenirken diğer yandan trafikle ilgili birçok faydalı bilgiyi de almış oldu. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
'dan çocuklara, yarıyıl tatili hediyesi olan çocuk filmleri ve tiyatro oyunları tatil boyunca devam edeceği bildirildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:32 Kaynak: İHA
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