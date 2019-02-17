Çocuklar Üç Boyutlu Ağaç Tasarladı
59 dakika önce
–TRUMP Art Gallery'deki 'AnatoMia' sergisi kapsamında çocuklara yönelik atölye yapıldı.
–TRUMP Art Gallery'deki 'AnatoMia' sergisi kapsamında çocuklara yönelik atölye yapıldı. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar kese kağıdından ağaç tasarladı.
Çocuklar dün Trump
Art Gallery'dekese kağıtları ile hayal güçlerini kullanarak üç boyutlu ağaç tasarladı. Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery'de, sanatçı HevalTonger Yazıcı 'AnatoMia' sergisi kapsamında 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla atölye çalışması düzenlendi. Kese kağıdından hayal güçleri ile üç boyutlu ağaç tasarlayançocuklar sonra da onu diledikleri gibi renklendirdi.
GÜNLÜK OBJELERİ KULLANDILAR
Kendi sergisinde de çok farklı malzemeleri bir arada kullandığını ifade eden SanatçıBaşak HevalTonger Yazıcı, "Bu etkinlikte de çocuklar günlük objeleri bir sanat objesine dönüştürecekler. Kese kağıdı gibi iki boyutlu bir üründen üç boyutlu bir form yaratacaklar. Yaratıcılıklarını kullanarak bir sanat eseri üretmiş olacaklar" dedi.
Çocukların evde de uygulayabileceği kolay malzemelerle çalıştığını dile getiren Sanatçı Yazıcı, "Kese kağıdını bir ağaç formuna dönüştürüp daha sonra o ağaç formunu düz bir yüzeye yapıştıracaklar. ve rölyef yani yükseklik etkisi yaratacaklar. Kendi yaratıcılıkları doğrultusunda da renklendirerek dekore edecekler" diye konuştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:31 Kaynak: DHA
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