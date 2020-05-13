Çocuklar ücretsiz oyuncak için mağazaya akın etti - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün 4 saat izin verilen çocuklar, oyuncak alabilmek için bir mobilya mağazasına akın etti.



Silifke'de hizmet veren bir mobilya mağazası, korona virüs tedbirleri kapsamında 40 gündür evde olan ve bugün 4 saat süreyle dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklara oyuncak dağıttı.



Mağaza önüne gelen çocuklara önce maske veren mağaza çalışanları daha sonra birbirinden farklı araba, top, bebek, kumbara gibi oyuncaklar ile hikaye kitapları hediye etti.



Mağaza önünde uzun kuyrukların oluştuğu oyuncak dağıtım kampanyasına ise yüzlerce çocuk aileleriyle gelerek oyuncak almanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal mesafeye uyulurken, maskesi olmayanlara maske ve kolonya ikram edildi.



İş yeri sahibi Halil Gül, yaklaşık 2 aydır evlerden çıkamayan ve yapılan düzenleme ile bu gün 4 saat dışarı çıkma izni verilen çocukları işletme olarak sevindirmek istediklerini belirterek, "Korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu yana işletme olarak hem halkımıza hem devletimize katkı sunmaya çalıştık. Virüsün başladığı günlerde vatandaşlarımız kolonya bulamazken bizler ücretsiz kolonya dağıttık. Bugün de çocuklarımızın günü. Ev stresinden 4 saatlik de olsa uzaklaşan çocuklarımızı sevindirmek adına oyuncaklar dağıttık. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer" dedi.



Çocukları sevindiren mobilya mağazası sahiplerine teşekkür eden aileler ise, "Bugün çocuklarımız hem dışarı çıkabildikleri için hem de oyuncak aldıkları için çok mutlu oldular. Çocukları sevindiren bu işletmeye Allah hayırlı kazançlar nasip etsin" diye konuştular.



Çocuklar ise mağaza sahibine teşekkür ettiler. - MERSİN