Çocuklar, Uçurtma Etkinliğinde Eğlendi - Son Dakika

Baştacı Kadınlar Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda Çocuk Evlerinde kalan çocuklar uçurtma uçurdu.

Vali Bilal Şentürk, Kızıldamlar köyünde eşi Münevver Şentürk, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Il Müdürü Hatice Dost, Baştacı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcıları Fatma Duman ve Selcan Kapukaya'nın katıldığı etkinliğinde, çocuklar gönüllerince uçurtma uçurarak eğlendi. Renkli sahnelerin yaşandığı etkinlikte, çocuklarla güzel bir gün yaşadıklarını ifade eden Vali Şentürk, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarımıza böyle bir etkinlik düzenleyen Baştacı Kadınlar Derneğine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bugün doğa da gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Devletimize emanet edilen çocuklarımıza çocukluğu yaşatanlar mutluluğu her yerde bulabilirler. Bugün, renkli görüntülere ve mutluluklara vesile oldu. " şeklinde konuştu. Program kapsamında çocuklara farklı etkinlikle güzel bir gün yaşatmak istediklerini belirten Dernek Başkan Yardımcısı Kapukaya da "Çocuklarla, uçurtma uçurduk, kuş yuvaları boyadık, çeşitli yarışmalar düzenledik, halay çekip oyunlar oynadık. Çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadık. Etkinliğimize destek verenlere teşekkür ediyoruz. " dedi.