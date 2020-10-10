Çocuklar Ülkesi, kız çocuklarının özgüvenini artıracak aktivitelere destek verdi - Son Dakika

Çocuklar Ülkesi, kız çocuklarının özgüvenini artıracak aktivitelere destek verdi

10.10.2020 10:27
Çocuklar Ülkesi, kız çocuklarının özgüvenini artıracak aktivitelere destek verdi, System.String[]

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Çocuklar Ülkesi'ni ziyaret eden çocukların toplumsal önyargılarını ortadan kaldırmaları yönünde bir pilot proje geliştirdi.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Çocuklar Ülkesi'ni ziyaret eden çocukların toplumsal önyargılarını ortadan kaldırmaları yönünde bir pilot proje geliştirdi. Çocuklar Ülkesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, erkeklere atfedilen meslekleri daha az tercih eden kız çocuklarının özgüvenini artıracak aktivitelere destek verdi.

Çocukların eğlenirken öğrenme deneyimini doyasıya yaşadığı Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, AKİŞ GYO iştiraki olarak 5 yılda 1,5 milyon misafiri ağırladı. Akiş GYO ilk kez yayımladığı 'Sürdürülebilirlik Raporu' ile faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, topluma duyarlı ve toplumsal fayda sağlayan adımlar atıldığını gösterdi. Birleşmiş Milletler'in 2012 yılında ilan ettiği ve 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan 'Dünya Kız Çocukları Günü', kız çocukları hayata eşit şanslar tanınması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. 11 Ekim tarihinden önce açıklanan 'Sürdürülebilirlik Raporu'nda Çocuklar Ülkesi, 2016 yılından bu yana öncü projeler ile çocukların eğlenerek öğrenmesinde önemli rol oynuyor.

Kız çocukları, erkek mesleklerini daha az tercih ediyordu

Çocuklar Ülkesi, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) verilerine göre erkek mesleği olarak değerlendirilen inşaat, itfaiye, kurye ile gizli ajan aktivitelerini2014-2016 yılları arasında deneyimleyen 450 bin çocuğun verilerini inceledi. Bu aktivitelere erkek çocuklarının kızlara göre yüzde 18 daha fazla katıldığı gözlemlendi.

Erkeğe atfedilen meslekleri kadınların yaptığını gören kız çocukları bu mesleklere eğilim gösterdi

Çocuklar Ülkesi, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında, 2017-2019 yılları arasında pilot projeye başladı. 2017-2019 yıllarında gizli ajan, inşaat, itfaiye ve kurye aktivitelerini deneyimleyen 750 bin çocuğun meslek eğilimi incelendi. Söz konusu aktivite alanlarında görevli süpervizörleri kadın olarak belirledi. Bu düzenleme neticesinde; kız çocuklarının erkeklere göre yüzde 28 oranında daha çok katılım gösterdiği görüldü.

"Amacımız optimum düzeyde toplumsal fayda sunabilmek"

Konuyu değerlendiren KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, "Sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve üniversiteler aracılığıyla 5 yıl boyunca 120 bin misafiri KidZania İstanbul'da ücretsiz olarak ağırladık. İmkanı olmayan çocukları eğlenerek öğrenme deneyimi için bu yıl da şehrimizde misafir etmeye devam ediyoruz. Akiş GYO ile ortak sürdürülebilirlik raporumuzda belirttiğimiz üzere, önümüzdeki dönemde de kız çocuklarının özgüvenlerini artırırken ilham almalarını sağlayacak projelerimizle devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Çocuklar Ülkesi, kız çocuklarının özgüvenini artıracak aktivitelere destek verdi
Çocuklar Ülkesi, kız çocuklarının özgüvenini artıracak aktivitelere destek verdi
Çocuklar Ülkesi, kız çocuklarının özgüvenini artıracak aktivitelere destek verdi

Uluslararası Çalışma Örgütü, İstanbul, Pilot, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar Ülkesi, kız çocuklarının özgüvenini artıracak aktivitelere destek verdi - Son Dakika

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