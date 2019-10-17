Son Dakika Haberleri: Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlendi
Son Dakika Güncel Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlendi

Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlendi

52 dakika önce

Zonguldak'ta yaklaşık 400 çocuk halat çekme, çuval yarışması, ip atlama gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi.

Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlendi, System.String[]

Zonguldak'ta yaklaşık 400 çocuk halat çekme, çuval yarışması, ip atlama gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi.

Teknolojiden bağımsız oyun kültürünün yaşatılmasının yanı sıra çocuklara unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının öğretilmesi amacıyla Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi tarafından "Oynar Mısın Benimle?" sloganıyla proje gerçekleştirildi.

Fener sahasında bir araya gelen yaklaşık 400 çocuk, halat çekme, çuval yarışması, ip atlama, domino, mendil kapmaca, misket, sek sek gibi geçmişten gelen, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynadı.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince Türk bayrağının açıldığı ve çocukların asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği etkinlikte, protokol üyeleri de çocukların onlara eşlik etti.

Halat çekme yarışında çocuklara destek veren Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekilerin ipin kopması sonucu yere düşmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

"Bilgisayarın dışında da bir hayatın var olduğunu anlatmaya çalışıyoruz"

Vali Erdoğan Bektaş, burada yaptığı konuşmada, özel bir ortamı paylaştıklarını belirterek, "Çocuklarımıza bilgisayar ekranının dışında da bir hayatın var olduğunu anlatmaya, öğretmeye, fark ettirmeye çalışıyoruz. Güzel bir etkinlik. Gelişerek devam edeceğini umuyoruz." dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da unutulan bir geleneği tekrar ortaya çıkarmak ve geçmişten gelen kültürü çocuklara öğretmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Unutulmaz anılarla hafızalara kazınan sokak oyunlarını çocukların devam ettirmesinin en büyük dilekleri olduğunu dile getiren Alan, "Zamanın çoğunu teknolojik cihazlarla geçiren çocuklarımıza hepimizin çocukluğumuzun unutulmaz sokak oyunlarını öğreterek, onlara özgür düşünme yeteneklerini, kendi sorumluluklarını fark etmelerini sağlamalarını, sabırlı olmalarını, arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmelerini, takım ruhunu aşılayabilmeyi sağlamaktadır." diye konuştu.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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