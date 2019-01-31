Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Üreten Nesil Atölyesi"Nde

Çocuklar "Üreten Nesil Atölyesi"Nde

1 saat önce

Samsun'da minikler "Üreten Nesil Atölyesi"nde yeteneklerini keşfetti.

Çocuklar
Samsun'da minikler "Üreten Nesil Atölyesi"nde yeteneklerini keşfetti.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinin (AVM) yarı yıl tatilinde çocukların eğlenerek öğrenmelerine imkan tanıyan etkinliklerinden birisi olan "Fabrika Maker-Üreten Nesil Atölyesi" yoğun bir katılımla gerçekleşti. Zengin marka karması ile keyifli bir alışveriş imkanı sunmanın yanı sıra düzenlediği etkinliklerle çekim merkezi olan Samsun Piazza'da, "Hayal et, üret, gelecek sensin" sloganı ile kurulan atölyelerde minik ziyaretçiler eğlenerek öğrendiler.

"Ahşap Atölyesi", "Kağıt Atölyesi", "3D Tasarım Atölyesi" ve "Mekatronik Atölyesi"nde yeteneklerini sergileyen 5 ile 13 yaş arasındaki çocuklar; üretmeyi, keşfetmeyi, rekabet yerine paylaşımı, yaparak öğrenmeyi, araştırmayı, düşünme becerilerini geliştirmeyi ve hayal güçlerini kullanmayı öğrendiler. Onları etkinlik alanında izleyen aileleri ise bu mutlu anlarını cep telefonlarıyla fotoğraflayarak, onların mutluluklarına ortak oldular.

"Tüketmek yerine üreten, ezber bilgiden çok deneyim ve tecrübeleri ile ürettiklerini paylaşmayı tercih eden, başarısız olmaktan korkmayan kişi" olarak tanımlanan "Maker Çocuklar", ücretsiz olarak katılım sağladıkları etkinlikte, unutulmaz tatil anılarını yaşadılar. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

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