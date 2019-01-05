Çocuklar Üşümesin Diye

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğrencileri tarafından kurulan 'Yönetim ve Organizasyon' topluluğu öğrencileri Köyceğiz'e 50 kilometre uzaklıktaki 78 ilkokul öğrencisine giyecek yardımında bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğrencileri tarafından kurulan 'Yönetim ve Organizasyon' topluluğu öğrencileri Köyceğiz'e 50 kilometre uzaklıktaki 78 ilkokul öğrencisine giyecek yardımında bulundu.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda da Menteşe'nin değişik kırsal mahallelerinde giyecek yardımında bulunan Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Topluluğu öğrencileri harçlıklarından, hoca ve öğrencileri bu yıl Menteşe ilçesi dışında Köyceğiz'e 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Otmanlar Mahallesinde eğitim ve öğretim gören 78 ilkokul öğrencisi için harekete geçti. Yüksekokul hocaları, öğrenciler harçlıklarından ve Muğlalı işadamları da mali destek vererek 78 öğrenci için bot, mont, bere, atkı, eldiven ve ayakkabı temin etti.



Otmanlar Mahallesindeki öğrenciler için alınan malzemeler Muğla Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Kurt önderliğinde topluluk öğrencileri ile birlikte otobüs ile Otmanlar Mahallesine hareket etti. Minikler üşümesin diye alınan giyecekler okulda öğrencilere tek tek dağıtıldı. Kışlık giyecekleri topluluk öğrencileri ve hocaları öğrencilere tek tek giydirirken, miniklerin mutluluğu gözlerine yansıdı.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hüseyin Kurt, Yerel Yönetimler programı öğrencileri tarafından kurulan 'Yönetim ve Organizasyon Topluluğu' öğrencilerinin harçlıklarından arttırdığı ve işadamları ile hocaların katkısı sonrası alınan giyeceklerin Otmanlar Mahallesindeki 78 öğrenciye teslim edildiğini açıkladı. Kurt, "Geçtiğimiz yıllarda da sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarımızın yüzünün gülmesi için Menteşe'nin kırsal mahallelerindeki öğrencilerimize giyim eşyası katkısında bulunmuştuk. Bu yıl Köyceğiz'e 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve kış aylarında kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Otmanlar Mahallesindeki çocuklarımız için yardımcı olmaya karar verdik. 78 öğrencimiz için kışlık giyim eşyası alarak kendilerine ulaştırdık. Çocuklarımızın mutluluklarını görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. Bu projemiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.



Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Teke, topluluk öğrencilerinin her yıl değişik bir kırsal mahallede sosyal sorumluluk projesi uyguladığını belirterek, "Bu tür projeler toplum dinamiklerinin harekete geçirilmesini, toplumsal duyarlılık ve dayanışmayı sağlıyor. Öğrencilerimiz ve hocalarımız da geçen yıllarda başlattıkları bu projeyi geleneksel hale getirdiler. Okul yönetimi olarak bizler de bu tür projelere destek veriyoruz" dedi. - MUĞLA

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