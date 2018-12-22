Son Dakika Haberleri: Çocuklar Üşümesin" Diye Giysi Yardımı Yaptılar

Çocuklar Üşümesin" Diye Giysi Yardımı Yaptılar

45 dakika önce

Samsun'da kurulan "Çocuklar Üşümesin Diye Derneği" üyeleri, Van'ın Erçiş ilçesindeki bir köy okulunda öğrenim gören öğrencilere bot ve mont yardımında bulundu.

Çocuklar Üşümesin
Samsun'da kurulan "Çocuklar Üşümesin Diye Derneği" üyeleri, Van'ın Erçiş ilçesindeki bir köy okulunda öğrenim gören öğrencilere bot ve mont yardımında bulundu.

Derneğe sosyal medyadan ulaşan Erciş ilçesine bağlı Pınarlı köyündeki Pınarlı Ortaokulu öğrencileri, yardım talebinde bulundu.

Öğrencilerin talebine karşılıksız kalmayan dernek üyeleri, köy okuluna giderek burada öğrenim gören bütün öğrencilere bot ve mont hediye etti.

Çocuklar Üşümesin Diye Derneği Başkanı Fatma Uzer, amaçlarının köy okullarında eğitim gören çocukları sevindirmek olduğunu söyledi.

Bir insanın başka bir insana destek olmasının mutluluk verdiğini vurgulayan Uzer, "Hayırseverlerden aldığımız yardımları ihtiyaç sahibi olanlara vermek çok güzel bir duygu. Hem destek vereni, hem destek alanı mutlu etmek muhteşem. Çünkü biz sadece aradayız, bir yerden alıp bir yere teslim ediyoruz. İki tarafı birden iyileştiriyorsunuz. Ülkemizin her yerinde daha çok okula ve ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmak istiyoruz." dedi.

Uzer, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:59 Kaynak: AA

Van, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanetten Tartışma Yaratacak İfadeler: YouTuber'lar Ahirette Hesap Verecek, Retweet Kul Hakkıdır Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Fenerbahçeli Alex ve Volkan, Lefter'in Doğum Gününü Kutladı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:44:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar Üşümesin" Diye Giysi Yardımı Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]