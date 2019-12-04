Çocuklar üşümesin diye

Samsun'da Kazım Orbay İlkokulu Okul Aile Birliği ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "İlmek İlmek Sevgi" projesi kapsamında örülen atkı, bere ve toplanan kışlık malzemeler doğudaki köy okullarındaki çocuklara gönderildi.



Köy okullarında okuyan öğrenciler kışın üşümesin diyerek yola çıkan Kazım Orbay İlkokulu, ihtiyaç sahibi çocuklar için gönüllü velilerin ördüğü ya da satın aldığı kışlık malzemeleri topladı. İlmek İlmek Sevgi adı altında yapılan projeye bazı veliler atkı, bere ve kaşkol örerek bazı veliler ise içlik ve çorap alarak destek verdi.



Proje kapsamında toplanan 500'ü aşkın malzeme Samsun'un Asarcık ve Erzincan'ın Tercan ilçesindeki iki köy okuluna gönderildi. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Şube Müdürü Uğur Menekşe de malzemeler yola çıkmadan önce okulu ziyaret ederek yapılanlar hakkında bilgi aldı.



Halil İbrahim Akmeşe, "Akademik meselelere hassasiyetle eğiliyoruz ama ondan daha önemli bir mesele varsa bu da öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren insani değerleri özümsemesi ve bunları bir yaşam biçimi haline getirmesi için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Projenin ismi zaten İlmek İlmek Sevgi projesi. Sevgi ile hazırlanmış karşılıksız yapılan bir iyiliğin vermiş olduğu bir mutluluk var bizde şu anda" diyerek bu tür projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Proje koordinatörü ve sınıf öğretmeni Hamiye Denli, "Kazım Orbay İlkokul öğretmenleri ve Okul Aile Birliği ekibi olarak başlatmış olduğumuz İlmek İlmek Sevgi projesi okulumuzda büyük bir yardımlaşma örneği başlattı. Çocuklarımızla yardımı ulaştırmak için şimdi yola çıkacağız. Erzincan Tercan ilçesine gidecek 4 kolimiz var. Samsun'un Asarcık ilçesi Yeşiltepe köyüne gidecek de 2 kolimiz var" diyerek yapılan çalışma hakkında bilgi verdi.



Öğrencilerden Ayşe Cemre, "Atkı bere ve kıyafet ördü velilerimiz köy okullarındaki kardeşlerimiz kışın üşümeyecek. Köy okullarındaki kardeşlerimiz kışın üşüsünler mi onları yalnız bırakmamalıyız" şeklinde konuştu. Diğer bir öğrenci ise, "Köy okullarındaki çocukların kışın üşüdüklerini öğrendik. Hemen annelerimize koştuk. Annelerimiz kazak, bere ve benzeri şeyler ördü. Bugün onları sevgiyle götüreceğiz" diyerek projeye öğrenciler olarak yaptıkları katkıyı anlattı.



Asarcık ilçesinde köy okuluna gidecek 2 koli bugün projeye katılan öğrenci ve velilerle beraber köy okulundaki çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Diğer kolilerin ise ilerleyen günlerde gönderileceği ve projenin yıl içinde devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN