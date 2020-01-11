Çocuklar üşümesin diye yola çıktılar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çocuklar üşümesin diye yola çıktılar - Son Dakika Magazin

Çocuklar üşümesin diye yola çıktılar

6 saat önce

Diyarbakır'da iki yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen yardımseverler, 'Çocuklar Üşümesin' adlı bir platform kurdu.

Çocuklar üşümesin diye yola çıktılar, System.String[]

Diyarbakır'da iki yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen yardımseverler, 'Çocuklar Üşümesin' adlı bir platform kurdu. İlk çalışmaları, 'askıda kıyafet' projesiyle ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapmak oldu. Bu projeyle bazı çocuklara ulaşsalar da bu onlara yetersiz geldi. Renkli fon kartonlara, 'Çocuklar Üşümesin' yazdılar, Diyarbakır'ın Sur ilçesini sokak sokak gezerek başlattıkları iyilik hareketini insanlara anlattılar, destek aradılar. Topladıkları yardımlarla köy okullarına giderek, kışı çıplak ayakla geçiren öğrencilere bot ve mont yardımı yaptılar. Ancak güçlerinin sınırlı olduğunu ve bu tür faaliyetlerin çok etkili olmadığını fark edince toplumu harekete geçirecek başka projeler üretmeye karar verdiler ve çocukların hayallerine odaklandılar.


"Bu bisiklet senin" dediler


Platform gönüllüleri bir gün çöplerden kağıt toplayan iki çocuğu takibe aldılar, onlarla sohbet edip neden çalıştıklarını ve en büyük hayallerini sordular. Aldıkları cevap onları çok duygulandırdı; "Ailemize destek olmak için çalışıyoruz ama biriktirebilirsek kardeşimle ortak bir bisiklet almak istiyoruz." Platformun gönüllüleri hemen kendi imkanlarıyla bir bisiklet satın aldı ve onu güzelce süsleyip eski bir kartonun içine sakladı. Kağıt toplamak için çöp konteynırının önüne gelen kardeşler doğal olarak eski kartona yöneldi ve içinden çıkan bisikleti görünce birbirlerine bakarak şaşkına döndüler. Bisikletin kendilerine ait olduğunu öğrendiklerinde yüzlerindeki gülümseme, gören herkesin yüreğini ısıttı. Bu günden sonra çocuklara yaptıkları sürprizlerin ardı kesilmedi. Hayatında hiç doğum günü kutlamamış simitçi çocuğa pastalı kutlama yaptılar; pizzayı sadece televizyonda görmüş çocuğa kuryeyle pizza sipariş ettiler; lösemi hastası bir çocuğu Haluk Levent'le bir araya getirerek hayalini gerçekleştirdiler; engelli bir çocuğu hayranı olduğu oyuncu Aras Bulut İynemli'yle tanıştırdılar. En son engelli bir çocuğa akülü araba götürdüler. Çocuğun odasında bir yatağının olmadığını, yerde uyuduğunu görünce sosyal medyadan yeni bir kampanya başlatıp ona bir çocuk odası hazırladılar.


Önce mont ve bot, sonra hayal...


Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüsü Dilay Yılmaz, "Çocukların hayallerini gerçekleştirirken aynı zamanda toplumsal duyarlılığı arttırmayı amaçlıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz. Bazen yaptığımız bir faaliyetten onlarca insan etkilenip aynı girişimlerde bulunabiliyor" diyor. Başta üç kişiyle yola çıkan toplulukta bugün farklı mesleklerden 300 gönüllü çalışıyor. Ekip çoğunlukla kadınlardan oluşuyor. Sürpriz yapmaya karar verdikleri çocuğa önce mont ve bot yardımında bulunuyorlar, bu esnada onunla sohbet edip hayallerini öğreniyorlar. Ardından sürprizi gerçekleştiriyorlar. Maddi bir desteğe ihtiyaçları olursa bunu sosyal medya hesaplarından duyurarak takipçileri sayesinde hızlıca çözebiliyorlar. Çocuklar Üşümesin'i, Twitter'da


@cocuklar_usumes ve Facebook'ta 'Cocuklar Üşümesin' isimli hesaplardan takip edebilir, destekte bulunabilirsiniz.

Diyarbakır, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:33 
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