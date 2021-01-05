'Çocuklar Üşümesin' diyen başkan Arı'dan Nevşehirlilere çağrı - Son Dakika

'Çocuklar Üşümesin' diyen başkan Arı'dan Nevşehirlilere çağrı

05.01.2021 10:18
'Çocuklar Üşümesin' diyen başkan Arı'dan Nevşehirlilere çağrı, System.String[]

Nevşehir'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için geçtiğimiz yıl başlattığı kampanya ile binlerce çocuğa ulaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yılda "Şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalmasın, soğuktan hasta olsun istemiyorum" diyerek yeni bir kampanyanın startını verdi.

Nevşehir'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için geçtiğimiz yıl başlattığı kampanya ile binlerce çocuğa ulaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yılda "Şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalmasın, soğuktan hasta olsun istemiyorum" diyerek yeni bir kampanyanın startını verdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak Nevşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mont ve bot yardımı yapacaklarını açıkladı.

"Biz belediye olarak taşın altına gövdemizi koyduk dostlar. Fakat bu güzel projede gönülleri de ısıtmak için tüm siyasi partilerimize, STK'larımıza, mahalle muhtarlarımıza ve hayırseverlerimize çağrı yapıyoruz" diyerek toplumun tüm kesimlerini kampanyaya davet eden Arı, paylaşımında "Bu şehrin her ferdi için ayrım gözetmeksizin bir ve beraberiz. Bu birlikteliği tesis etmek, yeri geldiği zaman aracılık yapmak, yeri geldiğinde öncülük yapmak bizim asli görevimizdir. Bütün siyasi parti temsilcilerimizden, muhtarlarımızdan, gazetecilerimizden, STK temsilcilerimizden, her bir mahallede yaşayan duyarlı hemşerilerimden ricamdır; mahallelerinizdeki ihtiyaç sahibi tanıdığınız, bildiğiniz kimseleri bizimle paylaşın. Ayrıca yardımda bulunmak, kampanyaya destek vermek isteyen tüm hayırsever hemşerilerimizi de belediyemize davet ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın öncülük ettiği kampanyaya destek vermek isteyenler Nevşehir Belediyesi'ndeki Turkuaz Masa'ya başvurabilecekler.

Arı'nın geçtiğimiz yıl da gerçekleştirdiği kampanyaya Nevşehir'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından çok sayıda kişi destek olmuş ve bu sayede binlerce çocuğa kışlık bot ve mont dağıtılmıştı. - NEVŞEHİR

'Çocuklar Üşümesin' diyen başkan Arı'dan Nevşehirlilere çağrı

Sivil Toplum Kuruluşları, Rasim Arı, Nevşehir, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Çocuklar Üşümesin' diyen başkan Arı'dan Nevşehirlilere çağrı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı! Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!
2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti 2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti         
10:02
Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı         
09:46
Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada         
09:33
Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor         
09:27
Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler         
08:53
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak         
01:00
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 10:22:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çocuklar Üşümesin' diyen başkan Arı'dan Nevşehirlilere çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei