'Çocuklar Üşümesin' diyen başkan Arı'dan Nevşehirlilere çağrı - Son Dakika

Nevşehir'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için geçtiğimiz yıl başlattığı kampanya ile binlerce çocuğa ulaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yılda "Şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalmasın, soğuktan hasta olsun istemiyorum" diyerek yeni bir kampanyanın startını verdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak Nevşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mont ve bot yardımı yapacaklarını açıkladı.

"Biz belediye olarak taşın altına gövdemizi koyduk dostlar. Fakat bu güzel projede gönülleri de ısıtmak için tüm siyasi partilerimize, STK'larımıza, mahalle muhtarlarımıza ve hayırseverlerimize çağrı yapıyoruz" diyerek toplumun tüm kesimlerini kampanyaya davet eden Arı, paylaşımında "Bu şehrin her ferdi için ayrım gözetmeksizin bir ve beraberiz. Bu birlikteliği tesis etmek, yeri geldiği zaman aracılık yapmak, yeri geldiğinde öncülük yapmak bizim asli görevimizdir. Bütün siyasi parti temsilcilerimizden, muhtarlarımızdan, gazetecilerimizden, STK temsilcilerimizden, her bir mahallede yaşayan duyarlı hemşerilerimden ricamdır; mahallelerinizdeki ihtiyaç sahibi tanıdığınız, bildiğiniz kimseleri bizimle paylaşın. Ayrıca yardımda bulunmak, kampanyaya destek vermek isteyen tüm hayırsever hemşerilerimizi de belediyemize davet ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın öncülük ettiği kampanyaya destek vermek isteyenler Nevşehir Belediyesi'ndeki Turkuaz Masa'ya başvurabilecekler.

Arı'nın geçtiğimiz yıl da gerçekleştirdiği kampanyaya Nevşehir'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından çok sayıda kişi destek olmuş ve bu sayede binlerce çocuğa kışlık bot ve mont dağıtılmıştı. - NEVŞEHİR