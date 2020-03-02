Çocuklar uygulamalı trafik eğitimiyle bilinçlendiriliyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, gelecek nesillerde trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Mobil Trafik Eğitim tırıyla, çocuklara interaktif trafik eğitimi verildi.



İçişleri Bakanlığınca, 81 ilde çocuklarda kalıcı trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim tırlarıyla uygulamalı eğitim veriliyor. Eskişehir'de de, 2 gün sürecek eğitimlerde, Şehit Yusuf Güzey İlkokulunda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince trafik eğitimleri gerçekleştirildi.



'Çocuklara hem teorik hem de pratik eğitim verildi'



Eğitimlerde, trafik tırında çocuklara interaktif eğitimler verilerek, karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat edilmesi, araçlara binerken nereye oturacakları, araç içinde emniyet kemeri takılması ve emniyet kemeri takmayan büyüklerin uyarılması konusunda bilgilendirildi. Ardından anlatılan konuların pekiştirilmesi ve kalıcı olması amacıyla trafik personeli, çocuklarla eğitim tırının yanına serilen alanda akülü arabalarla anlatılan konuların uygulamasını yaptı. - ESKİŞEHİR