Çocuklar uzaktan eğitim ile Kur'an-ı Kerim öğreniyor - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler nedeniyle Diyanet TV üzerinden yapılan uzaktan eğitime katılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlediği "Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları", Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açılış dersiyle başladı.

Her yıl Diyarbakır'da büyük ilgi gören ve çocukların camileri doldurduğu yaz Kur'an kursları, salgın nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla yapılıyor.

Diyanet TV üzerinden verilen ilk dersleri dinleyen öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra inanç, ibadet, siyer ve ahlak gibi dini ve manevi değerleri de öğrenecek.

"Virüs yüzünden camilere gidemiyoruz"

Öğrencilerden Muhammet Taha Akdağ, önceki yaz Kur'an kurslarında camiye gidip ders aldıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle okul eğitimlerini EBA TV üzerinden gördüklerini, şimdi ise Diyanet TV aracılığıyla Kur'an-ı Kerim dersi aldıklarını aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"Camiye gidip Kur'an öğreniyorduk, oyun oynuyorduk, resim yapıyorduk. Günümüz güzel geçiyordu, o günleri özlüyorum. Virüs yüzünden camilere gidemiyoruz. Diyanet TV'den Kur'an-ı Kerim dersi aldık. Çok güzel bir uygulama, her gün aynı saatte televizyonu açıp Kur'an dinleyeceğim ve dinimi öğreneceğim."

Ali Hüseyin Akdağ, Kovid-19 nedeniyle bu yaz Kur'an-ı Kerim dersleri için camiye gidemediğini söyledi.

Uzaktan eğitime sürekli katılacağını belirten Akdağ, "Bu kurslarda dinimi öğreneceğim ve Kur'an derslerimi daha da geliştireceğim." dedi.

Musa Kaya ise, "Diyanet TV'de başlayan dersleri izledim. Diğer günlerde de saatinde izlemeye devam edeceğiz. Bu eğitimler dinimi daha iyi öğrenmemi sağlayacak ve Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumamı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Baba Hatip Akdağ da, 4 çocuğunun eğitim gördüğünü, salgın nedeniyle okul derslerini EBA TV üzerinden gördüklerini söyledi.

Şimdi de Diyanet TV üzerinden çocuklarının uzaktan dini eğitimlerini alacağını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Önceden EBA üzerinden uzaktan eğitim yapılıyordu, şimdi de Diyanet TV üzerinden Kur'an-ı Kerim derslerinin verilmesi çok iyi oldu. Çocuklar evde pandemiden uzak, daha sağlıklı bir şekilde bu güzel uygulamadan faydalanıyor. Camiye gitmeleri daha güzeldi, hocaları ve arkadaşları vardı. Şimdi ise gidemedikleri için uzaktan ders alıyor, bu da çok güzel bir uygulama."

Diclekent Cami İmamı Yusuf Yoldaş da, bu yaz salgın nedeniyle çocukların olmayışından dolayı camilerde sessizlik hakim olduğunu söyledi.

Çocukların camilerde neşe ve huzur kaynağı olduğunu dile getiren Yoldaş, "Her yaz çocuklar camileri doldururdu, ancak Kovid-19 nedeniyle bu yaz eğitimler, Diyanet TV üzerinden uzaktan verilmeye başlandı. İnşallah en kısa sürede salgın biter ve camiler çocuklarla tekrar dolar." dedi.