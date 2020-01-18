Çocuklar, Varol Yaşaroğlu ile kendi 'kahramanını' yarattı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa başlatılan 'Öğretmenim Elimi Tut ' projesi kapsamında lösemi hastalığı ile mücadele eden 25 çocuk, ünlü Karikatürist Varol Yaşaroğlu ile bir araya geldi.

Çocuklar, atölye kapsamında profesyonel bir yazarın da desteği ile Karikatürist Yaşaroğlu ile bir araya geldi ve önce yazarlar ile hikayelerini oluşturdu, daha sonra kendi kahramanlarını çizdi. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, eşlik ettiği atölye çalışmalarını anlatarak şunları söyledi: "Öğretmenim Elimi Tut, Hayata Renk Ver Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çok önemli bir projesidir. Biz de Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu projenin destekçisi ve paydaşıyız. Buradaki temel amaç, lösemili ya da ciddi kan hastalığı olan çocukların hastanedeki tedavi süreçleri devam ederken yaşam kalitelerinin artırılmasının yanı sıra çocuklar ve ailelerinin yaratıcı yazarlık atölyesi ile desteklenmesi."

ÇOCUKLARIN ESERLERİ KİTAP HALİNE GETİRİLECEK

Projenin yaklaşık bir ay önce başladığını belirten Prof. Dr. Fışgın şunları söyledi: "Çocuklara ve ailelerine farklı noktalarda katkıda bulunmayı istiyoruz. Bunun ilk başlangıcını bir ay önce, yine üniversitemiz kampüsünde aralarında profesyonel yazar ve grup psikoterapistinin olduğu Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilmiş arkadaşlarımız ile yaptık. Farklı hastanelerde tedavi gören, iyileşmiş ya da iyileşmekte olan çocuklarımızı bir araya getirerek yaratıcı yazarlık eğitimi verdik. Böylece kendi deneyimlerini paylaşmalarına, kendi deneyimlerini dışa vurmalarına ve bundan bir eser çıkarmalarına çaba sarf ediyoruz. Biz de bu noktada Varol Bey'den yardım istedik. Bu çalışmamızda Varol Bey, çocuklara kahramanlarını nasıl çizebileceklerini, nasıl canlandırabileceklerini öğretti. Bizim burada amacımız, oluşturulan eserlerin 8-10 haftalık atölye çalışmaları sonucu toplanarak kitaplaştırılması ve Altınbaş Üniversitesi Yayınlarından basılarak hastalıklarla mücadele eden insanlara dağıtılması. Kitabı ayrıca okullara da dağıtmayı hedefliyoruz."

"ÇOCUKLAR MERAK DUYGUSUYLA HAYAL GÜÇLERİNİ KULLANIYOR"

Karikatürist Varol Yaşaroğlu da etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi, "Öğretmenim Elimi Tut projesi kapsamında lösemili çocuklara yazarlık atölyesi çalışmaları sunuluyor. Burada birçok eğitmen arkadaşımız, yazarımız destek veriyor bu projeye. Çocuklarımız öykülerinde oluşturdukları kahramanları görsel hale nasıl getirip çizebileceklerinin çalışmasını yaptı. Ben yıllardır bu sektörün içindeyim ve bu deneyimimi çocukların hayal gücü ile birleştirdik ve ortaya çok farklı kahramanlar çıktı. Çocukların oluşturduğu kahramanlar benim için çok özel. Çocukların merak duygusuyla kağıdın başına geçtiklerinde tüm hayal güçlerini kullanarak aktarması çok özel. Dünyadaki birçok sanatçı da çocuk ruhuna ulaşmak için çaba içerisinde. Picasso'nun çok ünlü bir lafı var, "Keşke bir çocuk kadar güzel çizebilsem" der. O saflığa, merak duygusuna ulaşmak çok önemli. Onları hayal güçleri ile birleştirip cesurca anlatmaları ve sonuçta kahraman çıkarmaları ve benim de bir nebze olsun buna destek olabilmem beni inanılmaz mutlu etti."

- İstanbul