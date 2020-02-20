Çocuklar ve gençler arasında trend olan tehlikeli oyun ölüme yol açabilir - Son Dakika

Son günlerde sosyal medya üzerinden çocuklar ve gençler arasında hızla yayılan "Skull Breaker Challenge" (Kafatası Kırıcı Meydan Okuma) oyunu, ciddi yaralanmalara sebebiyet vererek ölüme varabilen sonuçlar doğurmaya başladı.



Oluşan tehlike üzerine şahsi Twitter hesabından paylaşım yaparak aileleri ve gençleri uyaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da destek verdi. Söz konusu tehlikeli oyun üzerine bir çalışma gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), infografikler yayınlayarak uyarılarda bulundu.



"Gençlerimize bunun bir şaka veya oyun olmadığını anlatalım"



Konuya ilişkin mesaj yayınlayarak uyarıda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tehlikeli oyun hakkında milli eğitime bağlı tüm okullarda duyuru yapıldığını ifade etti. Video çekilerek paylaşılan olayın çocuklar ve gençler arasında bir şaka olarak görüldüğünü sözlerine ekleyen Bakan Selçuk, "Üç gencin yan yana zıpladığı ve iki yanındakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp zıplarken yere düşürdüğü bir oyun, gençler arasında yayılıyor. Okullarımıza duyuru yaptık. Ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere lütfen anlatalım" dedi.



Tehlikeli oyun böyle oynanıyor



Kısa sürede trend olan tehlikeli oyun, 3 kişiyle oynanıyor ve yapılan meydan okuma esnasında ortadaki kişi zıpladığı anda yandakiler zıplayan kişinin bacaklarına tekme atarak yere düşürüyor. Bunun sonucunda yere sert bir şekilde düşen kişide, kafatası kırılması, beyin kanaması, omurga zedelenmesi gibi hasarlar meydana gelebiliyor.



Mavi Balina gibi ölüme yol açabilecek tehlikeli hareketler içeriyor



Dünyanın farklı noktalarında oyun sonrasında yaşanan yaralanmalar sonucunda, videoların yayınladığı TikTok platformu, oyuna dair videoları yasaklama kararı aldı. Rektör Çomaklı'nın bir projesi olarak kurulan ve Kafatası Kırıcı Meydan Okuma oyunu üzerine çalışma gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde meydana gelen yaralanmalar sonucunda 2 lise öğrencisinin siber zorbalık suçundan gözaltına alındığını belirten SODİGEM Uzmanları, "Skull Breaker Challenge, video paylaşım platformu TikTok ile çocuk ve ergenler arasında hızla yayılmakta olan yeni bir akımdır. Bu oyun, Mavi Balina gibi ölüme sebebiyet verebilecek ciddi yaralanmalara yol açabilen hareketler içermektedir. Bugün itibariyle TikTok platformu, Kafatası Kırıcı Meydan Okuma videolarının yasaklandığını açıklamıştır. Tiktok'un aldığı yasaklama kararı, bu videoların yayılmasının önüne geçebilir. Fakat içeriklerin YouTube, Facebook ve Twitter gibi diğer platformlardan da kaldırılması gerekmektedir. Şu an için diğer platformlardan konu hakkında bir açıklama gelmemekle birlikte; önümüzdeki günlerde TikTok'a benzer bir adım atılması beklenmektedir" diye aktardı.



Yol açabileceği sağlık problemleri



Oyun esnasında yere sert bir şekilde kafasını çarpan kişilerde oluşabilecek sağlık sorunlarına dikkat çeken SODİGEM uzmanları, ölümle sonuçlanabilecek yaralanmaları şu şekilde sıraladı: Kafatası kırılması, beyin kanaması, beyin travması, beyin korteksi zedelenmesi, geçici veya kalıcı hafıza kaybı, omurga zedelenmesi, kısmi veya tam felç, kemik kırılmaları ve ciddi yüz yaralanmaları. - ESKİŞEHİR