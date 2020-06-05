Çocuklar ve gençler, güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14.00-20.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması kaldırılan 18 yaş altındaki gençler ve çocuklar, yeniden sokağa çıktı.

Güneşli bir havanın yaşandığı İstanbul'da, sokağa çıkma serbestliği getirilen 18 yaşı altındaki gençler ve çocuklar, sahil kenarlarına, parklara gitti.

Zeytinburnu ve Bakırköy'deki parklarda bazı çocuklar paten ve bisiklet sürerken, bazıları ise anne ve babalarıyla gittikleri oyun parklarında eğlendi.

Gençlerin bir kısmı ise sahilde yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazıları da banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.