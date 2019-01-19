Son Dakika Haberleri: Çocuklar ve Gençler İçin 184 Polisle Dev Uygulama

Çocuklar ve Gençler İçin 184 Polisle Dev Uygulama

17 dakika önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik 57 ekip ve 184 polisle dev bir uygulamaya daha imza attı.

Çocuklar ve Gençler İçin 184 Polisle Dev Uygulama, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik 57 ekip ve 184 polisle dev bir uygulamaya daha imza attı.

Geleceğin teminatı çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması adına Tekirdağ genelinde okul önleri ve çevrelerinde genel asayiş ve trafik denetleme uygulaması gerçekleştirildi.

Yüzlerce kişi sorgulandı

57 ekip ve 184 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 159 okul çevresinde bulunan toplam 185 umuma açık iş yeri kontrol edilerek, bin 201 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

17 araca ceza yağdı

Denetimler sonucunda 158 okul servis aracı denetlendi. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanırken 5 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Trafik yönünden kusurlu görülen 17 okul servis aracına toplam 7 bin 838 TL cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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