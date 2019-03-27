Son Dakika Haberleri: Çocuklar ve Huzurevi Sakinleri Fidan Dikti

Çocuklar ve Huzurevi Sakinleri Fidan Dikti

23 dakika önce

Mersin'de, "Nesiller Buluşuyor" etkinliği kapsamında koruma ve bakım altındaki çocuklar ile huzurevi sakinleri fidan dikti.

Çocuklar ve Huzurevi Sakinleri Fidan Dikti, System.String[]
Mersin'de, "Nesiller Buluşuyor" etkinliği kapsamında koruma ve bakım altındaki çocuklar ile huzurevi sakinleri fidan dikti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe, "Sevgi Evleri"nde kalan 50 çocuk ile huzurevi sakinleri katıldı.

Minikler, merkez Yenişehir ilçesinde ayrılan alanda yaşlı amcalarıyla birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, "Nesiller Buluşuyor" adı verilen etkinlikte 7'den 70'e tüm kuşağı bir araya getirdiklerini söyledi.

Koruma ve bakım altındaki çocuklara, doğa sevgisini aşılamanın yanı sıra Yaşlılar Haftası'nı da kutlamayı hedeflediklerini belirten Topkaya, "Küçük çocuklarımızla, yaşlılarımız fidan dikip, sohbet etme imkanı buldu. Her bir fidana çocuklarımız ile vatandaşlarımızın isimleri veriliyor. Ayrıca çocuklarımız her ay buraya gelip, fidanlarını sulayacak. Çocuklarımız, fidanlarının büyümesini yıl boyunca izleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Sevgi Evleri, Mersin, Güncel
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