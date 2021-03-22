Çocuklar ve okullar Altın Fırça Ödülü için yarışacak
22.03.2021 16:19
3-9 yaş arası çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması, anaokulu ile ilkokullar arasında ve bireysel olmak üzere toplam 4 kategori yerine 6 kategoride düzenlenecek.
3-9 yaş arası çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması, anaokulu ile ilkokullar arasında ve bireysel olmak üzere toplam 4 kategori yerine 6 kategoride düzenlenecek.
Yarışma duyurusunun ardından yurtdışından da taleplerin olduğu organizasyon, önümüzdeki yıl bünyesine özel eğitim ve uygulama okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan gibi ülkeleri de katarak uluslararası bir yarışma olarak düzenlenecek.
Yarışma başvuruları 31 Mart tarihine kadar devam edecek.
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