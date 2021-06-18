Son dakika haberi... Küçükçekmece'de çocuklar yağmur suyuyla böyle eğlendi - Son Dakika

Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından akan yağmur suyuyla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan yağmur yağışını Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde üç çocuk fırsata çevirdi. Yağmurun ardından binanın çatısından akan suyun altına giren çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocukların eğlenceli dakikaları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İSTANBUL