Çocuklar yağmurda böyle eğlendi - Son Dakika

- Çocuklar yağmurda böyle eğlendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de etkili olan yağışı yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından

Cadde de biriken suyla eğlendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a beklenen sağanak yağış başladı. Arnavutköy'e etkili olan yağmurla birlikte cadde de su birikintileri oluştu. Çocuklar yağmuru fırsata çevirdi. 2 çocuk cadde de biriken suyun içine giren 2 çocuk eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocukların eğlenceli dakikaları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.