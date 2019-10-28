Son Dakika Haberleri: - Çocuklar yardım çığlıkları atarak kaçtı- Orman yangınından kaçan ailenin korku dolu anları...
Son Dakika Güncel - Çocuklar yardım çığlıkları atarak kaçtı- Orman yangınından kaçan ailenin korku dolu anları...

- Çocuklar yardım çığlıkları atarak kaçtı- Orman yangınından kaçan ailenin korku dolu anları...

1 saat önce

- Çocuklar yardım çığlıkları atarak kaçtı Orman yangınından kaçan ailenin korku dolu anları güvenlik kamerasındaCALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları şiddetini arttırırken bir ailenin yangından kaçma çabası güvenlik kamerasına yansıdı.

- Çocuklar yardım çığlıkları atarak kaçtı

Orman yangınından kaçan ailenin korku dolu anları güvenlik kamerasında

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları şiddetini arttırırken bir ailenin yangından kaçma çabası güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukların yardım yardım çığlıkları yangının korkutucu boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'nin California eyaletinde Çarşamba günü başlayan orman yangınları sürüyor. Eyalet genelinde acil durumun ilan edilmesine neden yangından yüz binlerce kişi kaçtı. Evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin korku dolu anları ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Yangın nedeniyle evlerini terk eden bir aile eşyalarını ve bavullarını hızla araca yüklerken giderek şiddetini arttıran alevler, çocukların korkmasına neden oldu. bir yandan eşyaları taşımaya çalışan aile büyükleri bir yandan da çocukları sakinleştirmeye çalıştırmaya çalıştı. Gökyüzünü dumanların kapladığı anlarda, çocukların yardım çığlıkları ise orman yangının korkutucu boyutunu gözler önüne serdi.

- Çocuklar yardım çığlıkları atarak kaçtı- Orman yangınından kaçan ailenin korku dolu anları...

Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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