Çocuklar yarıyıl şenliği'nde Kadıköy'de buluşuyor - Son Dakika
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Çocuklar yarıyıl şenliği'nde Kadıköy'de buluşuyor

6 saat önce

Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere bir birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı.

Çocuklar yarıyıl şenliği'nde Kadıköy'de buluşuyor, System.String[]

Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere bir birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinin de katılabileceği şenlik 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.


Kadıköy Belediyesi'nin Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM)'nde 18 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem öğrenecek, hem de doyasıya eğlenecek.


Yarıyıl şenliği 18 Ocak'ta, HKÇKM'de eğitmen Eda Tomruk'un yönetiminde Zaman Makinesi adlı resim atölyesiyle başlayacak. Çocuklar bu atölyede "Bizden önceki insanlar nasıl yaşamış; icatlar nasıl ortaya çıkmış; eskiden hayvanlar nasılmış; tarihteki ilk yemek tarifi nedir?" gibi sorulara bir yandan resim çizerek bir yandan da eğlenerek yanıt bulacak.


Şenlikte çocuk kitap günleri de yer alıyor


Kadıköy Belediyesi'nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği, bu yıl yedinci yılına giren Çocuk Kitap Günleri de şenlik kapsamında düzenleniyor. KKM'de 22 Ocak'ta başlayan ve Türkiye'nin önde gelen birçok yayın evinin çocuk kitaplarıyla katılım sağlayacağı Çocuk Kitap Günleri 26 Ocak'a kadar devam edecek.


Birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor


Yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için etkinlik bulmak mümkün. Şenlikte renkli masal uyarlamalarının çocuklarla buluşacağı oyunların yanı sıra müzikaller, atölyeler, film gösterimleri, konserler, söyleşi ve seminerler yer alıyor. Çocuklar masal, karikatür, dans, resim, enstrüman, kukla, origami, jimnastik gibi atölyelerde gönüllerince eğlenirken, bir yandan da kısa animasyon film izleyebilecek, illüzyon gösterilerine katılabilecek, konser dinleyebilecek.


Yetişkinler de unutulmadı


Yarıyıl şenliğine çocuklarıyla birlikte katılan ebeveynler için de çeşitli etkinlikler bulmak mümkün. Çocuk Sağlığı Uzmanı, Psikolog Esra Savaşan'ın "App Kuşağı'nda Anne Baba Olmak"; Kamil Kasacı ve Esra Savaşan'ın "Kariyer Koçu Anne Babalar"; Uzman Psikolog Sibel Pilosof'un "Çocuklarınız Davranışları ile Size Ne Anlatmak İstiyor?" ve Uzman Psikolog Ece Topal'ın "Aile İçerisinde Birbirinizi Anlıyor musunuz?" adlı seminerleriyle Yarıyıl Şenliği'nde.


Davetiyenizi almayı, kayıt yaptırmayı unutmayın


Yoğun talep nedeniyle ücretsiz olan etkinliklere katılım davetiyelerle sağlanıyor. Davetiyeler, etkinlik tarihinden 5 gün önce HKÇKM gişesinden temin edilebilir. Ücretsiz atölyeler için ise atölye tarihinden 5 gün önce HKÇKM'nin web sayfasından ve KKM için 0216 658 00 14 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Özel tiyatro gruplarının birbirinden renkli öğretici ve eğlendirici programlarına katılım ise ücretli. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
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