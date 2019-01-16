Çocuklar Yarıyıl Şenliğinde Buluşuyor

19 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi(HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi(KKM), Caddebostan Kültür Merkezi(CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi(BMKM)'nde düzenlenecek etkinliklere tüm çocuklar davetli.

Çocuklar yorucu bir okul dönemini geride bıraktı. Şimdi onlar için eğlenme ve dinlenme zamanı. Kadıköy Belediyesi çocuklar için birbirinden renkli, her günü farklı aktivitelerle dolu bir program hazırladı.

YARIYIL ŞENLİĞİ KONSER İLE BAŞLAYACAK

Yarıyıl Şenliği 19 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde "Barış İçin Müzik Çocuk Orkestraları" konseri ile başlayacak. Barış İçin Müzik Vakfı'nın düzenlediği ve 125 çocuğun sahne alacağı konser 19:00'da başlayacak.

HALİS KURTÇA BİR YAŞINDA

Bu yıl birinci yaşını kutlayacak olan Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi(HKÇKM), yarıyıl şenliğinin merkezlerinden biri olacak. Tiyatrolar, konserler, gösteriler, söyleşiler, atölye çalışmaları ile dolu dolu geçen bir yılın sonunda, HKÇKM'de Çocukça Tiyatro ve pantomim eğitimi alan öğrenciler 20 Ocak saat 14:00'de gösteri yapacak.

ATÖLYELER DOLU DOLU

19 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için etkinlik bulmak mümkün. Renkli masal uyarlamalarının çocuklarla buluşacağı oyunların yanı sıra müzikaller, kukla tiyatrosu, sihirbazlık gösterisi gibi renkli etkinlikler yer alacak. Çocuk tiyatrolarının yanı sıra farklı alanlarda birçok atölye de çocukları bekliyor. Stop motion atölyesi, karikatür atölyesi, origami atölyesi, film atölyesi, zumba atölyesi, akıl oyunları atölyesi, ebru atölyesi, yaratıcı yazarlık atölyesi, balon kukla atölyesi, ahşap boyama atölyesi gibi etkinlikler çocuklara yeni bir ufuk açacak.

YETİŞKİNLER DE UNUTULMADI

Yarıyıl şenliğinin odağı her ne kadar çocuklar da olsa yetişkinler için de çeşitli etkinlikler bulmak mümkün. Okul Ruh Sağlığı Uzman Dr. Meltem Kora, 'Çocuk Dünyasına Yolculuklar' başlıklı seminer ile çocukların ruh sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlatacak. 'Eyvah Çocuğum Kitap Okumuyor' söyleşisinde Özge Doğar, çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için anne ve babalara neler yapabilecekleri konusunda ipuçları verecek. Öte yandan çocuk kitapları yazarı Yalvaç Ural, 2 Şubat saat 14:00'te HKÇKM'de düzenlenecek imza gününde çocuklar ve yetişkinlikle birlikte olacak.

RESERVASYON YAPTIRMAYI UNUTMAYIN

Yarıyıl şenliği boyunca eğitimler, atölyeler ve konserler ücretsiz olurken, çocuk tiyatroları 25 TL. Yoğun talep nedeniyle ücretsiz etkinliklere giriş davetiye ile olacak. Davetiyeler etkinlik tarihinden bir hafta önce kültür merkezi gişelerinden temin edilebilir. Atölyeler için ise 5 gün öncesinden, HKÇKM için 02163572837, KKM için ise 02166580014 numaralı telefonlardan rezervasyon yaptırmak gerekiyor.